Tännesberg präsentiert ersten Neuzugang

Aus der Kreisliga Nord vom VfB Rothenstadt wechselt Cem Chousein nach Tännesberg. Der 23-jährige Grieche sprüht vor Ehrgeiz und wagt nun den Schritt in die Bezirksliga. Vorgemacht hat es sein 13 Jahre älterer Bruder Chousein Chousein, der sich im Trikot der SpVgg SV Weiden und der DJK Gebenbach einen Namen gemacht hat. Cem spielt seit der Vorsaison für Rothenstadt und stieg mit der Mannschaft prompt in die Kreisliga auf. In der Jugend wurde er beim FC Weiden-Ost ausgebildet.



„Cem ist ein junger, talentierter und ehrgeiziger Fußballer“, sagt sein baldiger Trainer über ihn. Fußballerisch habe der torgefährliche Mittelfeldspieler „genau das, was wir in unserem Spiel benötigen“. Und was André Klahn besonders an ihm schätzt: „Neben und auf dem Platz strotzt er voller Liebe zum Fußball, was immer seltener wird.“ Die Verantwortlichen des TSV freuen sich jedenfalls auf den neuen Mann. „Trainer, Verein und Mannschaft werden sehr viel Freude an ihm haben“, heißt es. Weitere Neuverpflichtungen hat der Bezirksliga-Klub übrigens bereits in trockene Tücher gewickelt und wird zeitnah mit den entsprechenden Namen an die Öffentlichkeit gehen.