 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Tännesberg plant den Kader: 16 Zusagen, Keeper Wittmann geht

Nahezu der komplette Bestandskader hat seine Ja-Wort für die kommende Saison gegeben – Winter-Neuzugänge entpuppten sich als echte Verstärkung

von Florian Würthele · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser
Kapitän Marco Geier (rechts) bleibt dem TSV Tännesberg erhalten, während Keeper Luca Wittmann den Verein am Saison verlassen wird.
Kapitän Marco Geier (rechts) bleibt dem TSV Tännesberg erhalten, während Keeper Luca Wittmann den Verein am Saison verlassen wird. – Foto: Pohsygraphix

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Bezirksliga Nord
Tännesberg

War das wichtig für den TSV Tännesberg: Durch den gestrigen 3:1-Heimsieg gegen Schlicht hat sich die Mannschaft von Neutrainer Ibrahim Devrilen weiter Luft verschafft in der Bezirksliga Nord. Das Polster auf die Abstiegs-Relegationszone beträgt nach den beiden Auftaktsiegen nun komfortable sieben Punkte. Da lassen sich die kommenden Aufgaben schon etwas entspannter angehen. Abseits des grünen Rasens wurden parallel die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Und in der Hinsicht gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten aus dem Tännesberger Lager.

Wie Sportlicher Leiter Lucio Lobinger informiert, haben nahezu alle Spieler aus dem Bestandskader bereits ihre Zusage für nächste Saison gegeben. Namentlich sind das Jonas Zitzmann, Stefan Eckl, Mohammed Assaidi, Justin Lysyuk, Johannes und Sebastian Götz, Jan Havlik, Tomas Holik, Zdenek Sykora, Lukas Pavlicek, Marco Geier, Oktay Devrilen, Michael Bündgens, Nicolas Schloßer, Lucas Nößner und Markus Wittmann. Als einziger sicherer Abgang steht Luca Wittmann fest. Der 27-jährige Torhüter wird sich ab Sommer in die Trainerschiene umorientieren. Ungewiss ist aufgrund ihrer beruflichen und familiären Situation noch der Verbleib von Ari Kennedy und Kevin Amaizo. Hier befinden sich die TSV-Verantwortlichen aber in guten Gesprächen.

„Dass nahezu der komplette Bestandskader für die kommende Spielzeit zugesagt hat, freut mich, weil es zeigt, dass wir zurzeit eine super harmonierende Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz haben und dass alle Spieler von unserem Plan und unserer Philosophie für die nächsten Jahre absolut überzeugt sind“, erklärt Lobinger, der sich auch mit der Arbeit des neuen Chefcoaches Ibrahim Devrilen zufrieden zeigt. Weiter fährt der junge Funktionär fort: Wir haben eine Top-Anlage mit einem Kabinenneubau, welcher bald fertiggestellt sein wird, sowie top gepflegte Rasenplätze, was uns als Verein auch infrastrukturell sehr attraktiv macht. Für Sommer befinden wir uns mit potenziellen Neuzugängen in sehr guten Gesprächen und auch Spieler aus der eigenen Jugend sollen integriert werden.“

Über den Winter hatte sich im Tännesberger Kader die ein oder andere Veränderung aufgetan. Die drei Winter-Neuzugänge Justin Lysyuk, Tomas Holik und Jan Havlik haben sich sogleich als echte Verstärkung bestätigt und die Defensive stabilisiert. „Bei Justin wussten wir genau was wir bekommen, da er ja schon mehrere Jahre bei uns gespielt hat. Er ist für mich einer der besten Linksverteidiger der Oberpfalz und hat dies in den ersten Spielen auch schon gezeigt. Jan Havlik ist ein sehr robuster und zweikampfstarker Innenverteidiger, welcher zusätzlich einen hervorragenden Spielaufbau hat. Auch Tomas Holik, welcher defensiv sowohl innen als auch außen eingesetzt werden kann, tut unserer Defensive sehr gut. Die geringe Anzahl an Gegentoren in den letzten Spielen spricht hier Bände“, berichtet ein zufriedener Lobinger. „Aus diesen Gründen blicken wir sehr optimistisch auf die kommende und auf die restliche Saison, in der wir versuchen werden, unser Ziel Klassenerhalt schnellstmöglich einzutüten.“ Am kommenden Sonntag tritt das Team um Kapitän Marco Geier bei den SF Ursulapoppenricht an.