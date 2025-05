Tännesberg legt mit Allrounder Bündgens nach

„Michael kennt die Bezirksliga bereits und weiß, was auf ihn zukommt. Er ist ein Allrounder und auf vielen Positionen einsetzbar. Zudem ist er läuferisch extrem stark, was unserer Spielweise zugute kommt“, skizziert André Klahn die Stärken des Neuzugangs. Auch die menschliche Komponente passe: „Bei ihm hat man im ersten Gespräch sofort rausgehört, wie hungrig er ist, wieder in der Bezirksliga zu spielen. Menschlich ist er ein Typ, bei dem ich blind weiß, dass er ins Team passt.“



Michael Bündgens entstammt dem Nachwuchs des SV Altenstadt/Waldnaab, bei dem er dann auch die ersten Gehversuche im Herrenbereich unternahm. 2022 stieg er mit den Altenstädtern von der A-Klasse in die Kreisklasse auf. Im darauffolgenden Jahr folgte der Schritt in die Bezirksliga. Fortan lief Bündgens anderthalb Jahre lang im Trikot der SpVgg Vohenstrauß auf und absolvierte rund 40 Spiele in der Bezirksliga Nord. Weitere werden bald dazukommen. Seit Winter ist der Mittelfeld-Allrounder für den Kreisligisten DJK Irchenrieth am Ball.



Nach Cem Chousein (VfB Rothenstadt), Muhammed Abu Zughaib (SpVgg Pirk) und Nicolas Schloßer (TSV Detag Wernberg) ist Michael Bündgens der vierte Sommer-Neuzugang des TSV Tännesberg. Bei der Kaderplanung ist der Verein sehr weit, sie ist aber noch nicht ganz abschlossen. So stellt Spielercoach Klahn noch ein bis zwei weitere Neuzugänge in Aussicht. In der Liga steuert der TSV dem Heimspiel gegen Bündgens' Ex-Klub SpVgg Vohenstrauß (Sonntag, 17.30 Uhr) zu.