Für die DJK Arnschwang lief es bislang nicht rund. – Foto: Josef Trummer

Tännesberg kommt: Arnschwang pocht auf den Turnaround Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Donnerstag: Die Hartl-Formation empfängt Tännesberg +++ Heimrechttausch bei Upo gegen SpVgg Weiden II

Zwei Mannschaften aus der Bezirksliga Nord sind diese Woche im Doppeleinsatz. Am Donnerstagabend holen die DJK Arnschwang und der TSV Tännesberg nämlich ihr Duell vom dritten Spieltag nach. Beim ursprünglichen Termin hatten ergiebige Regenfälle keine Austragung zugelassen. Anstoß an der Chamer Straße ist um 19.30 Uhr.

An ein Flutlicht-Heimspiel gegen den TSV Tännesberg hat die DJK gute Erinnerungen. Vergangenen September bestritt Arnschwang gegen diesen Gegner das erste Flutlichtspiel in der Vereinsgeschichte. Damals gewann die Heimelf klar mit 5:1. Das Rückspiel in Tännesberg mündete in einem torlosen Remis.



Dieses Mal stehen die Hausherren unter Zugzwang. Erst sechs Punkte stehen nach acht Spielen auf der Habenseite. Vor allem am Toreschießen hapert es zurzeit noch bei der DJK. Die Formkurve scheint aber nach oben zu zeigen: Beim Debüt des neuen Trainers Erich Hartl war eine klare Leistungssteigerung auszumachen gegenüber dem 1:7 gegen Wernberg. Dennoch verlor man daheim knapp mit 1:2 gegen den FC Amberg. Hartl lobte anschließend die Moral seines Teams und sagte: „Man kann auf der Leistung schon aufbauen.“ Fürs Match gegen Tännesberg gibt Hart eine ähnliche Devise aus wie zuletzt: Gas geben, sich nicht verstecken, mutig sein. Lauf- und Kampfbereitschaft würden wichtige Attribute zum Erfolg sein. Nach drei Niederlagen am Stück soll der Turnaround her.



Mit Rückenwind reisen hingegen die Gäste an. 6:3 gegen Upo, 4:2 im Derby gegen Vohenstrauß – die Mannschaft um Spielertrainer André Klahn hat sich zuletzt torhungrig präsentiert. Mit nun 13 Zählern hat sich Tännesberg ins gesicherte Tabellenmittelfeld vorgespielt. Im Landkreis Cham wird mindestens der obligatorische Auswärtspunkt angestrebt.





Eine weitere Nachholpartie steht auch noch aus in der Bezirksliga Nord. Das Heimspiel der SF Ursulapoppenricht gegen die SpVgg SV Weiden II mussten vergangenen Freitag witterungsbedingt abgesagt werden. Jetzt steht der Nachholtermin fest: Mittwoch, 24. September, um 19 Uhr. Gleichzeitig einigten sich die Vereine auf einen Heimrechttausch. Das Hinspiel steigt nun im Weidener Sparda-Bank-Stadion, das Rückspiel in Ursulapoppenricht.