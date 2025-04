Tännesberg holt „verlorenen Sohn“ heim

Abu Zughaib ist für den Abwehrverbund vorgesehen, soll zukünftig dementsprechend für mehr Stabilität und Ordnung sorgen. „Muhammed ist sehr bissig, schnell und unangenehm in den Zweikämpfen“, beschreibt Tännesbergs Spielertrainer André Klahn die Vorzüge des neuen Spielers. „Überdies ist er ein gebürtiger Tännesberger, der jetzt nochmal in der Bezirksliga angreifen will. Dass er den nötigen Ehrgeiz dazu hat, steht außer Frage. Wir waren uns relativ schnell einig, dass der TSV Tännesberg genau das Richtige für ihn ist“, ergänzt Klahn.



Nach Cem Chousein, Mittelfeldspieler vom VfB Rothenstadt, ist Muhammed Abu Zughaib Tännesbergs zweiter Neuzugang für die kommende Saison. Auch er kommt aus einer unteren Liga zum Bezirksligisten. Weite Teile seiner Jugendausbildung absolvierte er beim FC Weiden-Ost, spielte in der U17- und U19-BOL. Im Herrenbereich blieb er den „Ostlern“ treu und kam vorrangig in der Kreisklassen-Mannschaft zum Einsatz. Im vergangenen Sommer schloss er sich schließlich dem Kreisklassisten SpVgg Pirk an, mit dem er noch Chancen auf das Ticket für die Aufstiegs-Relegation hat. 16 Saisonspiele bestritt Abu Zughaib bislang und erzielte dabei zwei Tore.



Unterdessen benötigt der TSV Tännesberg nur noch einen einzigen Punkt, um den Bezirksliga-Erhalt in trockene Tücher zu wickeln. Der finale Schritt soll diesen Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Mitaufsteiger SpVgg Willmering-Waffenbrunn gegangen werden. Anschließend trifft der aktuelle Tabellensechste noch auf Vohenstrauß und Schnaittenbach.