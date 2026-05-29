Tännesberg holt Jonas Ambrosch zurück

Zurück beim TSV Tännesberg: Jonas Ambrosch. – Foto: Verein

In Tännesberg freut sich der sportliche Leiter Lucio Lobinger auf das altbekannte Gesicht: „Mich freut es sehr, dass wir Jonas überzeugen konnten, wieder zurück zu uns nach Tännesberg zu kommen. Zum einem bringt Jonas sportlich genau das Profil von einem Speed-Spieler für die Offensive mit sehr guten Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten mit, nachdem wir gesucht haben. Zum anderen haben seine vielen Jahre bei uns schon gezeigt, dass er charakterlich absolut top ist. Wir freuen uns auf ihn und die gemeinsame Zeit.“



Bereits von 2021 bis 2025, also vier Jahre lang, trug Ambrosch das Dress des TSV Tännesberg. Am Ende der zweiten gemeinsamen Saison feierte man den Aufstieg in die Bezirksliga. Ambrosch selbst sagt zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich sehr, wieder für Tännesberg zu spielen. Lucio und Ibrahim (Trainer Devrilen, Anm.d.Red.) konnten mir in den Gesprächen einen klaren Plan des Vereins sowie eine klare sportliche Perspektive aufzeigen. Zudem ist mir aus meiner Vergangenheit hier der Verein sowie die meisten handelnden Personen noch bekannt, weshalb ich absolut überzeugt bin, dass der Schritt zurück in die Bezirksliga absolut der richtige für mich ist. Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung.“



