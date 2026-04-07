Tännesberg findet Wittmann-Ersatz: Wolfram kommt aus Roding

Beim TSV Tännesberg freuen sich Cheftrainer Ibrahim Devrilen (links) und Sportlicher Leiter Lucio Lobinger (rechts) über die Zusage von Kai Wolfram. – Foto: Verein

Durch den gestrigen 3:0-Heimsieg gegen Arnschwang ist Tännesberg dem Bezirksliga-Erhalt ein großes Stück näher gekommen. Alles deutet darauf hin, dass der TSV in die dritte Bezirksliga-Saison in Folge gehen wird. Abseits des Platzes gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten. So konnten die Verantwortlichen nun einen Ersatz für Luca Wittmann finden. Tännesbergs bisheriger Stammkeeper orientiert sich zur neuen Saison um und tritt dem Trainerteam der Kreisklassen-Elf des SV Etzenricht bei . In Wittmanns Fußstapfen soll Kai Wolfram treten. Der junge Torhüter wechselt vom abstiegsbedrohten Landesligisten TB 03 Roding zum TSV Tännesberg. Im Rodinger Dress stand Wolfram diese Saison bislang in sechs Landesliga-Partien zwischen den Pfosten. Zuvor war der 22-Jährige für den Regensburger Bezirksligisten FC Viehhausen aktiv. Bei dessen JFG wurde er auch ausgebildet. Die Tännesberger setzen neben Wolfram auf den aktuell Noch-A-Jugendlichen Jonas Zitzmann (18). Gemeinsam werden die beiden das künftige Torwartduo des Nord-Bezirksligisten bilden.

„Als Luca Wittmann uns seinen Wechselwunsch mitgeteilt hat, sind wir sehr schnell auf Kai gekommen. Ich konnte ihn in dieser Saison schon bei ein paar Landesliga-Einsätzen sehen. Im Probetraining hat er auch unseren Cheftrainer Ibrahim Devrilen und unseren Torwarttrainer Benjamin Fischer absolut überzeugt, weshalb er sich sehr schnell als unser Wunschkandidat herauskristallisiert hat“, erklärt Tännesbergs sportlicher Leiter Lucio Lobinger und fährt fort: „Wir sind froh, dass wir mit ihm einen qualitativ sehr guten Keeper bekommen, welcher auch menschlich hervorragend in unser Team passen wird. Kai wird nächste Saison zusammen mit unserem Noch-A-Jugend Keeper Jonas Zitzmann unser Torwartduo bilden.“



Kai Wolfram selbst freut sich auf die neue Aufgabe beim Bezirksligisten: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison, da ich die Chance wahrnehmen möchte, bei einer guten Bezirksliga-Mannschaft die Perspektive als Stammkeeper zu haben. Die Gespräche haben mir aufgezeigt, dass Tännesberg ein sehr strukturierter und familiärer Verein ist. Zudem habe ich im Probetraining gemerkt, dass die Trainingsqualität dieser Mannschaft sehr hoch ist. Ich freue mich und werde versuchen, in der kommenden Saison gemeinsam mit Jonas als Torwartteam ein guter Rückhalt für meine neue Mannschaft zu sein“, sagt der junge Schlussmann.