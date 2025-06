Tännesberg: Bäumler hört auf, neuer Keeper kommt

Beim Nord-Bezirksligisten TSV Tännesberg kommt es zu einer gewissen Rochade auf der Torwartposition. Grund dafür ist, dass Alexander Bäumler mit dem Saisonende ausgeschieden ist. 20 Mal stand er in der abgelaufenen Runde zwischen den Pfosten. Anhaltende Knieprobleme zwangen den 28-Jährigen zum Aufhören. Das steht aber schon lange fest und so reagierten die Verantwortlichen bereits im Winter mit der Hinzunahme von Luca Wittmann. Jetzt wurde ein weiterer Keeper verpflichtet. Mert Selvi (28) wechselt vom Kreisligisten VfB Rothenstadt an die Landkreisgrenze, rückt an die Seite von Wittmann und ergänzt und verstärkt das Tännesberger Torhüterteam.