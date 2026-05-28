Tägliche Kader-Vorstellung gestartet

– Foto: Willi Roth

Der FC Ederbergland treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Burak Yavuz aus der ersten Mannschaft und Kadir Kilic aus der zweiten Seniorenmannschaft ihre Zusagen für die Spielzeit 2026/2027 gegeben.

Damit setzt der Verein ein erstes personelles Zeichen für die neue Runde. Zugleich kündigte der Club an, ab sofort täglich Spieler aus der ersten Seniorenmannschaft sowie aus der zweiten Seniorenmannschaft U23 für die neue Saison vorzustellen. Damit gewährt der FC Ederbergland seinen Anhängern Schritt für Schritt Einblicke in die Kaderstruktur für 2026/2027.