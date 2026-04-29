Täglich Landesliga ab Donnerstag - Erst Flutlicht, dann jederzeit

Der 30. Spieltag der Landesliga Niederrhein steht an. Was in beiden Gruppen ansteht, erfahrt ihr hier.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07
