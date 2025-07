„Täglich grüßt das Murmeltier“: Ismaning bleibt offensiv zu harmlos

Der FCI braucht aber auch diese starke Defensive, weil zu befürchten ist, dass man auch diese Saison mit wenigen Toren viele Punkte holen musste. In Geretsried hatte man ein Dutzend Aktionen im gegnerischen Strafraum, bei denen viel möglich war und mehr als nur ein Treffer herauskommen musste. Die halbe Mannschaft hatte Situationen, in denen der FCI Tore hätte machen können, wenn nicht sogar müssen. Jacky Muriqi dachte nach dem Spiel mit Grausen an drei Situationen, als Pässe durch den Fünfer liefen ohne Abnehmer.

In der vergangenen Saison hat Geretsried die Landesliga auseinandergenommen mit einem Stürmertrio, von dem schon einer in Ismaning für Verzückung sorgen würde. Beim Bayernliga-Debüt von Geretsried zeigte der FC Ismaning, dass eine Klasse höher das Toreschießen deutlich schwieriger ist. Die Ismaninger knüpften an eine starke Vorbereitung an und ließen für die Topstürmer wenig bis nichts zu.

Eine schreckliche Erinnerung an die vergangene Situation waren auch die Momente, bei denen die Schussbahn Richtung Tor eigentlich frei war, die Ismaninger aber lieber den besser postierten Mitspieler suchten. So passierte es dann auch, dass eigentlich gute Chancen ohne Torschuss im Sande verliefen. „Uns fehlt einfach diese Geilheit, unbedingt das Tor machen zu wollen“, motzte der Ismaninger Trainer. Im Frust-Modus orakelte er dann auch gleich, dass man kommendes Wochenende im Derby gegen den SV Heimstetten nicht die Vielzahl der Tormöglichkeiten bekommen werde: „Dann haben wir vielleicht nur zwei Chancen und müssen daraus ein Tor machen.“ Wie schon in den vergangenen Jahren könnte das Toreschießen sich für den FCI zu einem Problem entwickeln.

Vito Luizza trifft zur 1:0-Führung

In Geretsried, wo der Heimverein wohl noch erst in der Bayernliga ankommen muss, gingen die Ismaninger in der 54. Minute in Führung. Nachdem der Ball wieder einmal gut gelaufen war, wuchtete ihn Vito Luizza kompromisslos in die Maschen. Das Ismaninger Eigengewächs traf in der vergangenen Saison in 23 Spielen zweimal und hat nun schon die Hälfte von 2024/25. Er steht bei 44 Bayernliga-Einsätzen und nun schon drei Treffern. Irgendeiner muss das täglich grüßende Murmeltier ja abschießen.

TuS Geretsried – FC Ismaning 1:1 (0:0). FCI: da Silva-Pötzinger – Krizanac, Weber, Maxhuni, Di Rosa – Streibl, Kuhn, Zehetbauer, Kübler (84. Zouaidi) – Liuzza (87. Cazorla), Ouro-Akpo Adjai (68. Shcherbyna). Tore: 0:1 Liuzza (54.), 1:1 Prepeluh (67.). Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen). Zuschauer: 250.