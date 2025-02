– Foto: Janine Volbert

Täglich grüßt das Murmeltier Start der Rückrunde und das in Jena beim Tabellenzweiten. Nicht nur die Tabellensituation, sondern auch die Bilanz mit den Glaswerkern schienen schon im Vornhinein eine klare Sache zu sein. Verlinkte Inhalte Thüringenliga SCHOTT Jena Neustadt/O.

Das Neustädter Trainerteam hatte vor dem Spiel gewarnt, dass es keinen herausragenden Spieler im gegnerischen Team gibt, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit und stabile Defensive (nur elf Gegentreffer) der Erfolgsgarant der Glaswerker sind. Das war wieder ein ganz dickes Brett, was es zu bohren galt. Es war klar, dass die Orlastädter an die tolle Leistung der Vorwoche anknüpfen musste, um Zählbares aus dem Sportzentrum Oberaue mitzunehmen. BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Beide Mannschaften waren offensiv eingestellt und trotzdem waren Torchancen zunächst Mangelware. SCHOTT brauchte gute zehn Minuten für die erste gefährliche Torannäherung, aber Kirchev scheitert von der Strafraumgrenze freistehend an Maximilian Paul (12.). Nieswandt hat die nächste Möglichkeit, scheitert aber erneut am Neustädter Torhüter, der mit einer starken Parade den Einschlag verhindert (14.). Kurz darauf war es dann doch passiert. Jena kombiniert sich von links durch die Neustädter Abwehrreihe und Florian Nieswandt lupft am Ende im Zentrum den Ball ins Neustädter Tor zur Führung der Hausherren (1:0, 18.). Die Orlastädter kamen mit dem glatten Kunstrasenplatz nicht zurecht und waren nach einer guten halben Stunde überhaupt nicht präsent im Spiel. Das Tor der Glaswerker war bisher praktisch Sperrzone für die Blau-Weiße Offensive. Die Hausherren dominierten das Spiel und kamen erneut mit Kirchev über die linke Seite, der den Ball in den Rücken der Abwehr zieht, wo Bock von der Strafraumgrenze ins untere linke Eck zieht und erneut trifft. (2:0, 28.). Nieswandt, der von der Neustädter Defensive nicht gestellt werden konnte, hat vor dem Pausenpfiff noch die Riesenmöglichkeit auf 3:0 zu stellen, setzt seinen Kopfball aber knapp neben den Pfosten (34.). Erst jetzt wachten die Orlastädter aus ihrem Winterschlaf auf und konnten sich aus der Umklammerung der Glaswerker befreien. Bis zum Pausenpfiff blieb aber eine klare Tormöglichkeit verwehrt. In der Kabine versuchte das Trainerteam sein Team aufzubauen, um die katastrophale Leistung der 1. Hälfte zu korrigieren. Mit einem schnellen Anschlusstreffer ist vielleicht die drohende Niederlage noch abzuwenden. Neustadt kam dann besser aus den Kabinen. Robin-Lee Engler sichert den Ball an der Strafraumgrenze, legt auf Felix Künzel ab, aber Jenas Torhüter Pfeil kann im Nachfassen den Ball sichern (48.). Zwei Minuten später prüft erneut Felix Künzel den Jenaer Torhüter, der hält mit einer starken Parade den alten Abstand in den Händen (50.). Kurz darauf die Entscheidung durch die Erfahrenheit eines Nils Miatke und Dominik Bock. Miatke läuft ab der Mittellinie seinen Gegenspielern auf und davon und legt am Ende auf den mitgelaufenen Bock ab, der wenig mühe zum Treffer hat. (3:0. 55.). Damit waren die Messen gelesen und da hat der Pfostentreffer von Felix Künzel (69.), der gute Flankenlauf von Josia Walther, dessen Schussversuch gerade noch abgewehrt werden kann (73.) und die erneute gute Möglichkeit eine Viertelstunde vor Spielschluss keine heilende Wirkung mehr. Den Rest der Zeit verwaltet der Hausherr souverän das Spiel und bleibt mit einem verdienten Sieg dem Tabellenführer Heiligenstadt auf der Spur. Und täglich grüßt das Murmeltier beim SV SCHOTT kann Blau-Weiß‘ 90 einfach nichts holen.

Fazit: Neustadt blieb nach dem starkem Auftritt der Vorwoche im Spiel gegen den Tabellenzweiten so ziemlich alles schuldig und die Verantwortlichen suchten nach dem Auftritt nach den Ursachen. Antworten müssen schnell gefunden werden, denn schon am Karnevalswochenende steht das Ostthüringenderby gegen den Tabellennachbarn Weida an. STIMMEN ZUM SPIEL