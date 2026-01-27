Tacheles über den Gladbacher Amateurfußball

Häufig sitzen prominente Gäste auf dem Talkstuhl von Moderator und Ex-Trainer Michael „Micky“ Palumbo: Frühere Borussia-Legenden, Sportreporter oder Comedians mit überregionaler Bedeutung. Bei der jüngsten Ausgabe von „Micky’s Talk“ war das etwas anders: Da saßen im BiS-Zentrum für offene Kulturarbeit in Mönchengladbach drei Fußballfunktionäre auf der Bühne, die nicht prominent sind, aber im lokalen Amateurfußball trotzdem bestens bekannt sind. Manuel Moreira, Abteilungsleiter Sport beim 1. FC Viersen, Timo Wendelen, Vorsitzender des 1. FC Mönchengladbach, und Andreas Zimmermann, Vorsitzender des SV Lürrip, waren bei Palumbo zu Gast und sprachen über die Probleme des hiesigen Amateurfußballs. Für Musik-Untermalung sorgte der Musiker Daniel Vaaßen.

Viersens Moreira erläuterte die wechselhafte Vereinsgeschichte samt Landesliga-Abstieg seit Sommer 2024 bis zur aktuellen Situation unter dem neuen Trainer Stephan Houben. Dieser wurde in der laufenden Saison verpflichtet, nachdem der vorige Coach, Graziano Ruggeri, nicht funktioniert hatte. „Wir dürfen als 1. FC Viersen nicht in die Kreisliga A absteigen. Wir haben uns also überlegt, dass es so nicht weitergeht. Stephan Houben war gerade frei: Wir riefen an und sagten ihm: ‚Wir brauchen dich’“, berichtete Moreira. Einen Tag später habe „Glücksgriff“ Houben auf dem Platz gestanden. Seit Ende September ist er nun Viersener Trainer und es sei viel richtig gelaufen, so der Abteilungsleiter.

Palumbo fasste zu Beginn zusammen, was die drei namhaften Vereine abgesehen von ihrer langen Tradition gemeinsam haben: „Ihr drei durchlauft turbulente Monate. Eure Mannschaften belegen die letzten drei Plätze in der Bezirksliga“, sagte Palumbo und spielte damit auf Unruhen innerhalb dieser drei Vereine in den vergangenen ein bis zwei Jahren an.

Strukturen sind für den Erfolg entscheidend

Moreira betonte aber auch, dass sportlicher Erfolg weniger von tagesaktuellen Ergebnissen abhänge. Wichtiger seien die Strukturen im Verein. „Viele ehrenamtliche Mitarbeiter leisten einen großen Einsatz, diese Arbeit müssten viele junge Spieler erst mal machen. Und manche Vereine werden in zwei oder drei Jahren nicht mehr da sein. Wir haben die Manpower, die Sponsoren und den Nachwuchs nicht mehr“, stellte er die These auf, dass die Strukturen mancher Vereine in Zukunft einbrechen könnten. Er plädierte für Fusionen nah beieinanderliegender Vereine.

Timo Wendelen musste erst vor Kurzem seinen Trainer ersetzen. Wegen dessen Verpflichtung (Dennis Krause) ins Trainerteam war Ex-Coach Florian Wittkopf zurückgetreten. „Ich wollte ein Trainer-Team bilden, in dem die Kräfte gebündelt sind. Der Schuss ging etwas nach hinten los, das akzeptiere ich, aber Riesenkompliment an Florian“, sagte Wendelen. Auch der SV Lürrip hat in dieser Saison bereits ein Trainer-Chaos erlebt. Andreas Zimmermann berichtete vom Saisonanfang mit Aufstiegstrainer Dario Cancian. Der war nach Erfolglosigkeit zurückgetreten, doch auch sein Nachfolger Markus Lehnen hatte nach wenigen Wochen hingeschmissen, woraufhin große Teile der Mannschaft auseinanderbrachen. Lehnen hatte Disziplinlosigkeit beim Team bemängelt.

Falsche Selbsteinschätzung von Spielern

Gerade bei einem Thema war sich Zimmermann mit den anderen Funktionären einig: Viele junge Spieler würden sich heutzutage überschätzen und zu schnell zu viel Spielzeit einfordern. Laut Wendelen oder Zimmermann müssten sich viele erst mal in der Bezirksliga etablieren, sähen sich aber selbst teils schon zwei Spielklassen höher. Insbesondere Zimmermann bemängelte die Charakterschwäche einiger Spieler: „Sie sind gut im Verhandeln, zeigen aber kaum Disziplin und Leidenschaft. Die Jungs kriegen Siegprämie. Wenn sie nicht gewinnen, bekommen sie die Prämie nicht und jammern dann: ‚Andreas in der Tüte ist zu wenig drin’“, berichtete Zimmermann und sprach Tacheles: „Früher war der Fußball ehrlicher, die Jungs haben gefightet und nicht nach dem nächsten Geldumschlag gefragt.“ Demnach mache ihm das Ehrenamt nicht mehr so Spaß wie früher. Auch manche Eltern würden mit ihrem übersteigerten Ehrgeiz, den sie auf ihre Kinder übertrugen, einige Mitschuld tragen, fügte Moreira an.

„Das Geld macht alles kaputt“, fasste Micky Palumbo seinen Eindruck zusammen. Bekomme man ohne dies keine Mannschaft mehr zusammen?, warf Palumbo direkt die Anschlussfrage auf. „Diese Tür haben wir aufgemacht und die kannst du nicht mehr schließen. Wir haben unsere Kinder so erzogen“, winkte Moreira ab. Dabei gehe es auch darum, dass Spieler nicht mehr ihr Wort halten würden. Verbleibs- oder Wechselzusagen für einen Verein würden kurzfristig gebrochen.

Dauerproblem Abwerbungen

Eine Frage Palumbos richtete sich auch nach der Gefahr von Spielerabwerbungen unter Jugendabteilungen der Vereine. Ein Dauerthema sei, wie man die Spieler dauerhaft an die Vereine binde: „Ich besorge ihnen eine Praktikumsstelle, helfe ihnen mit dem Führerschein, das Drumherum“, sagte Zimmermann und Moreira pflichtet ihm bei: „Wir bieten eine Oase für die Spieler.“ Timo Wendelen bemängelte jedoch die teils schonungslose Abwerbung von Jugendspielern, nicht nur von umliegenden Profivereinen, aber auch von ambitionierten Amateurvereinen. Der 1. FC Mönchengladbach sei als leistungsorientierter Verein davon auch betroffen: „Wir sind Scouting-Objekt Nummer eins“, so Wendelen.

Auch zunehmende Gewalteskapaden im Fußball, wie zuletzt auch die Tumulte bei der Gladbacher Hallenstadtmeisterschaft, wurden von den drei Funktionären besprochen. Es ging um fehlenden Respekt vor anderen Menschen, auch vor fremdem Eigentum. An diesem Abend bei Micky Palumbo, so schien es, ließen die Talk-Gäste Dampf über ihre negativen Erfahrungen im Amateurfußball ab. Doch Manuel Moreira machte zumindest deutlich, dass es nicht so sein müsse: „Wir brauchen uns am Ende alle, brauchen das Miteinander, nicht nur beim Fußball. Helfen, ohne danach zu fragen, was man dafür kriegt“, forderte er und fasste in einer simplen Formel zusammen: „Niemals dürfen wir uns wegen einer Schiedsrichterentscheidung auf die Schnauze hauen, sondern vielmehr realisieren: ‚Das ist nur Fußball.‘“

