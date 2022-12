Pascal Taboga (im Vordergrund) prägte bei der TuS Pfarrkirchen eine erfolgreiche Ära mit – Foto: Alfred Brumbauer

Taboga: »Das Ganze fühlt sich momentan sehr komisch an« Pfarrkirchens Ex-Spielertrainer bezieht Stellung zu seinen Trennungsgründen und Zukunftsplänen

Die Nachricht, dass Pascal Taboga und die TuS Pfarrkirchen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege gehen werden, kam gestern Nachmittag komplett überraschend. Der 32-Jährige machte mit seinem gleichberechtigten Partner Robert Schildmann in der laufenden Saison einen ordentlichen Job und die Rottaler können - sofern ihnen die Punkte vom Spielabbruch in Walburgskirchen gutgeschrieben werden - mit einer vernünftigen Ausgangsposition in die Restrückrunde starten.





"Der Verein hat sich in seiner Pressemitteilung bereits ausführlich geäußert. Von meiner Seite gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. In einem guten und fairen Gespräch stellte sich heraus, dass beide Seiten sich ohnehin im Sommer verändern wollten und deshalb haben wir gemeinsam entschieden, schon jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist ein sauberer Schnitt und alle Beteiligten können sich noch in die Augen schauen“, sagt Pascal Taboga, der bei den Rottalern eine Ära mit prägte: "Ich bin mit Pfarrkirchen als Spieler zweimal in die Landesliga aufgestiegen, durfte eine supertolle Zeit miterleben, die ich immer in positiver Erinnerung behalten werden. Dankbar bin ich den Verantwortlichen auch, dass mir vor einem Jahr das Vertrauen geschenkt wurde, hauptverantwortlicher Spielertrainer zu werden. Das war keine Selbstverständlichkeit, weil ich mit ein paar Jungs jahrelang zusammengespielt habe. Pfarrkirchen ist in der langen Zeit für mich eine Art Heimatverein geworden und deshalb fühlt sich das Ganze momentan schon sehr komisch an“, verrät der Bankkaufmann.







Auf seine Bilanz als Übungsleiter blickt Taboga sehr sachlich zurück: "Klar, hätte es besser laufen können, aber mit der aktuellen Saison kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die goldenen Zeiten sind vorbei, das muss man sich ehrlicherweise eingestehen. In den letzten Jahren ist unglaublich viel Qualität weggebrochen, etliche Spieler sind in die Landes- oder sogar Bayernliga gewechselt. Der daraus resultierende Umbruch hat viel Energie gekostet, dennoch haben wir ihn einigermaßen gut hinbekommen. Ich bin überzeugt, dass die TuS in den kommenden Jahren ein stabiler Bezirksligist sein wird.“ Wie es mit ihm selbst sportlich weitergeht, kann der Mittelfeldmann aktuell noch gar nicht sagen: "Es ist jetzt alles noch total frisch. Ich brauche jetzt etwas Zeit, um ein wenig abzuschalten. Ganz ohne Fußball wird es bei mir über Dauer nicht gehen. Ich werde aber nicht irgendetwas machen, von dem ich nicht überzeugt bin. Es ist daher auch durchaus vorstellbar, dass ich bis zum Sommer daheim bleibe. Mal schauen, was sich ergibt.“