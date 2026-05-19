Tabellenzweiter zu Gast in Altwarmbüchen

– Foto: Nückel/Steinmann

Für TuS Altwarmbüchen steht im Nachholspiel des 31. Spieltags die nächste schwierige Aufgabe an. Mit SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II kommt eine Mannschaft aus dem Aufstiegsrennen.

Für Altwarmbüchen geht es dennoch darum, die Saison seriös zu Ende zu bringen und nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Stabilität zu finden. Am vergangenen Spieltag setzte es eine deutliche 2:8-Niederlage beim TSV Stelingen, der als Tabellendritter ebenfalls noch im Rennen um die Spitzenplätze liegt.

Wenn der TuS Altwarmbüchen am Dienstagabend den Tabellenzweiten SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II empfängt, könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Während die Gäste mit 66 Punkten weiter um den Aufstieg kämpfen, steht der Abstieg des Tabellen-15. bereits fest.

Ramlingen hingegen musste sich zuletzt mit einem 1:1 bei TuS Davenstedt begnügen. Die verlorenen Punkte im Aufstiegsrennen dürften zwar schmerzen, durch zwei Spiele weniger bleibt die Ausgangslage für die Mannschaft jedoch weiterhin günstig.

Für Altwarmbüchen bietet die Partie zugleich die Gelegenheit, sich gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga erneut konkurrenzfähig zu präsentieren. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Mannschaft trotz schwieriger Tabellenlage immer wieder gezeigt, dass sie sich auch gegen favorisierte Gegner nicht kampflos ergibt.