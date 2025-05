– Foto: Michelle Luka

Tabellenzweiter VfL Halle in Bischofswerda, VfB Krieschow lauert NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 28. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Zorbau Halberstadt Magdeburg II Auerbach + 12 weitere

Der 28. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verspricht viel Spannung. Im Duell um Rang zwei will der VfL Halle 1896 im Topspiel in Bischofswerda bestehen, während der VfB Krieschow beim Schlusslicht in Ludwigsfelde keine Zweifel aufkommen lassen will.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Der Tabellendritte reist zum abgeschlagenen Schlusslicht und ist klarer Favorit. Krieschow kommt mit dem Rückenwind eines überzeugenden 3:0-Siegs gegen den RSV Eintracht 1949, bei dem Andy Hebler doppelt traf. Ludwigsfelde wurde zuletzt von Freital mit 0:5 deklassiert und wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. Im Hinspiel gewann Krieschow mit 2:0. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. ---

Beide Teams stehen nach Niederlagen unter Druck. Sandersdorf unterlag zuletzt in Auerbach mit 0:2, Eintracht verlor das direkte Duell um Rang drei in Krieschow mit 0:3 – inklusive Platzverweis für Aleksandar Bilbija. Im Hinspiel siegte Eintracht mit 3:1, damals nach Rückstand. Die Form spricht derzeit nicht für die Gäste, Sandersdorf braucht jeden Punkt, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 PUSH

Grimma will nach dem 1:6-Debakel in Magdeburg wieder in die Spur finden. Auerbach reist dagegen selbstbewusst an, zuletzt gelang ein 2:0 gegen Sandersdorf. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein wildes 4:3, das Auerbach in der Nachspielzeit durch Amer Kadric für sich entschied. Grimma hat dabei gezeigt, dass es offensiv gefährlich sein kann – muss sich aber in der Defensive steigern. ---

Zorbau holte beim 1:1 in Bautzen einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf, nun wartet mit dem feststehenden Meister die denkbar schwerste Aufgabe. Der 1. FC Magdeburg II fertigte Grimma zuletzt mit 6:1 ab – Enis Bytyqi traf vierfach. Das Hinspiel ging klar an den Spitzenreiter: 6:1 nach frühem Rückstand. Für Zorbau zählt vor allem die Leistung – jeder Punkt wäre ein Bonus im Kampf um den Ligaverbleib. ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

Gera musste beim 2:8 in Halle eine herbe Klatsche hinnehmen. Bautzen kommt mit einem 1:1 gegen Zorbau, bleibt aber offensiv gefährlich. Das Hinspiel endete 2:2 – Jannik Käppler rettete Budissa in der Nachspielzeit einen Punkt. Gera hat 70 Gegentore kassiert, die meisten der Liga – will aber vor eigenem Publikum ein anderes Gesicht zeigen. ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 PUSH

Topspiel: Bischofswerda liegt mit 44 Punkten dicht hinter Halle und wird nach dem späten 3:3 in Rudolstadt auf Wiedergutmachung aus sein. Halle hingegen reist mit breiter Brust an – beim 8:2 gegen Gera glänzte Jegor Jagupov mit fünf Toren. Das Hinspiel endete 0:0, mit zwei Platzverweisen für Halle. Ein Sieg würde Halle Rang zwei weiter absichern. ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH

Der direkte Vergleich im Abstiegskampf: Wernigerode verlor zuletzt 2:4 in Halberstadt, Rudolstadt verspielte in der Nachspielzeit einen Sieg gegen Bischofswerda. Im Hinspiel gewann Rudolstadt mit 4:2, damals mit einer starken Anfangsphase. Wernigerode steht mit 32 Punkten im unteren Mittelfeld, Rudolstadt hat mit 24 Zählern die Chance, mit einem Sieg neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen – ein Schlüsselspiel für beide. ---

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH