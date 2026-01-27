Tabellenzweiter der Landesliga rüstet mit vier Neuzugängen nach

Nach der Landesliga-Rückkehr im vergangenen Sommer hat der SV Blau-Weiß Farnstädt eine starke Hinrunde gespielt. Mit 32 Zählern aus den bisherigen 15 Partien überwintert der Aufsteiger überraschend auf Rang zwei der LOTTO-Landesliga Süd. Für die zweite Saisonhälfte haben die Farnstädter nun noch vierfach im Kader nachgelegt.

Mit Pascal Wölbing begrüßt der Landesligist einen alten Bekannten zurück. Der 24-jährige Mittelfeldspieler lief bereits im Nachwuchs der Farnstädter auf und kam zwischen 2019 und 2022 in der Landes- und Verbandsliga zum Einsatz. Es folgten Stationen in Mansfeld-Südharz beim VfB Sangerhausen, beim SV Eintracht Lüttchendorf und zuletzt beim MSV Eisleben. Nun ist Wölbing zurück in Farnstädt. Zum Spielerprofil:

Mit Jakob Dierichen sicherten sich die Blau-Weißen einen Neuzugang, der schon in der Oberliga seine Minuten sammeln durfte. Im Dress des VfL Halle 96 kam der 20-Jährige in den vergangenen anderthalb Jahren auf zehn Fünftliga-Einsätze. Nun verschlägt es den Defensivspieler, der im Nachwuchs unter anderem für den Halleschen FC in der Junioren-Bundesliga auflief, in den Saalekreis. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls neu in Farnstädt ist Brian Kuttner. Der 23-Jährige durchlief die Jugend beim FC Oberlausitz Neugersdorf und kennt die Landesliga Süd bereits aus seinen Tagen beim SV Eintracht Lüttchendorf. Dort lief der Mittelfeldspieler bereits an der Seite von seinem neuen Farnstädter Teamkollegen Pascal Wölbing auf. Zum Spielerprofil:

>> Brian Kuttner

Vierter Neuzugang in der Mannschaft von Trainer Mario Beyer ist Justin Krämer. Der 19-Jährige stammt aus dem Weißenfelser Nachwuchs und kann in jungen Jahren schon auf 28 Landesklasse-Einsätze für den SV Rot-Weiß Weißenfels verweisen. Mit der NSG SSS/RW Weißenfels feierte Krämer im Jahr 2024 die Landesmeisterschaft. Nun geht das Talent den Schritt in die Landesliga. Zum Spielerprofil:

>> Justin Krämer