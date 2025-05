Tabellenzweiten zerlegt – Hajdaraj mit einem Hattrick

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr

Tore: 1:0 Jauch (3.), 1:1 Kaufel (9.), 1:2 Rohrer (10.), 1:3 Rohrer (44.), 1:4 Hajdaraj (45.+1), 1:5 Hajdaraj (70.), 1:6 Hajdaraj (76.), 1:7 Asal (86.), 2:7 Jauch (90.)

Gelb-rot: Bastian (62. SG Wasser-Kollmarsreute II)

Der SG Wyhl/Endingen II gelang am Sonntag beim Tabellenzweiten ein spektakulärer Coup. Nach frühem 1:0 Rückstand, stand es kurz vor Schluss 1:7! Die Männer vom Kaiserstuhl kombinierten aus einem Guss und nutzten ihre Chancen.

Die Hausherren gingen früh in Front, dank eines schönen Volleyschusses durch Patrick Jauch. Doch die Gäste konnten prompt antworten und binnen einer Minute das Spiel drehen. Nach einem abgewehrten Eckball, konnte Kapitän Lukas Kaufel per Flachschuss aus 20 Metern den Ausgleich besorgen. Direkt nach Wiederanpfiff konnte SG-Stürmer Simon Rohrer seinen Torriecher beweisen und das 1:2 erzielen. Danach war das Spiel recht ausgeglichen, ehe die SG Wyhl/Endingen erneut einen Doppelschlag verbuchte und noch vor der Pause auf 1:4 stellte (44.und 45.+1). Das 1:3 entsprang einer schönen Kombination über Andi Osmani und Simeon Kopp. Simon Rohrer konnte den Ball souverän im Gehäuse unterbringen – traumhaft gespielt, wie Bayer in der Meistersaison. Mit Halbzeitpfiff traf auch Mirsad Hajdaraj.

In der 62.Spielminute dezimierte sich der Gastgeber selbst, was den Gästen natürlich entgegenkam. Weitere 2 Tore durch Mirsad Hajdaraj folgten, der seinen Hattrick damit komplettierte. Kurz vor Spielende traf noch Manuel Asal zum 1:7. Alle drei Tore im zweiten Spielabschnitt resultierten nach gelungen Kombinationen – einfach schön anzuschauen. Mit dem Schlusspfiff beendete Patrick Jauch den Reigen, den er mit dem 1:0 eröffnete. Leider, aus Gastgebersicht, lagen 7 Tore eines furios aufspielenden Gegners dazwischen.

Fazit

Am Ende gelang der SG Wyhl/Endingen fast alles. Die Innenverteidigung um Sven Bolz stand stabil und im Mittelfeld agierte der laufstarke Madougou Amirou auf tollem Niveau. Schlussendlich war es eine großartige Mannschaftsleistung!

Die nächste Partie findet bereits am Dienstag, 13.05 gegen den SC Kiechlinsbergen II statt. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Spielbericht: Stefan Seiter