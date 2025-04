Symbolbild SG Anderlingen/Byhusen – Foto: Thies Meyer

Tabellenzweite der Frauenfußball Bezirksliga festigen ihre Position SG Anderlingen/Byhusen siegt im Derby gegen den FC Ostereistedt/Rhade Verlinkte Inhalte Frauen Bezirksl. West SG Anderlingen/Byhusen Osterei/Rhad

Sieg im Derby: Die SG Anderlingen/Byhusen schlug in der Fußball-Bezirksliga der Frauen den FC Ostereistedt/Rhade mit 4:1. Die Tore für die Gäste erzielten Lina Wilckens, Marit Postels, Milena Van-Der-Pütten und Lea Marie Steffens.

Sa., 26.04.2025, 17:00 Uhr FC Ostereistedt/Rhade Osterei/Rhad SG Anderlingen/Byhusen SG Anderlingen/Byhusen 1 4 Abpfiff Tabellenführer Westerholz hatte am Vorabend vorgelegt, den VfL Wingst mit 4:0 geschlagen. Die SG Anderlingen/Byhusen, das Team von Trainerin Chiara Hess musste also im Derby in Rhade nachlegen. Nur: Dieses Aufeinandertreffen der beiden Nachbarvereine begann nicht sonderlich gut für die SG, denn nach einem Fehlpass einer Gäste-Spielerin vor dem eigenen Strafraum brachte Tamara Gerke mit ihrem 13. Saisontor die Gastgeberinnen bereits in der 12. Minute in Führung.

Ohnehin sah es ganz ordentlich aus, was der FC in der ersten Hälfte dieses Derbys zeigte. „Wir waren in der ersten Halbzeit lange Zeit gut dabei“, so Trainer Michael Ehlers. Wobei vor allem die Gäste schon in dieser ersten Halbzeit über weite Strecken das Spiel prägten. „Gefühlt hatten wir 20:0 Torschüsse, haben das Spiel gemacht“, so Gäste-Trainerin Chiara Hess. Und doch führte Ostereistedt/Rhade bis kurz vor der Pause. Aber dann sollte sich die Partie innerhalb von nur zwei Minuten drehen. Zunächst schlug Milena Van-der-Pütten einen Freistoß in den Strafraum der Gastgeberinnen und Lina Wilckens bugsierte den Ball zum 1:1 über die Torlinie. Und es kam noch schlimmer für den FC, denn Marit Postels erzielte noch vor dem Halbzeitpfiff das 2:1 für die Gäste. Es war das 14. Saisontor der Selsingerin.