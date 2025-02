„Tabellenspitze verteidigen“ – Gräfelfing startet mit Ambitionen ins neue Jahr

Der TSV Gräfelfing startet nach intensiver Vorbereitung am Wochenende in die Punktspielrunde. Als Tabellenführer ist das Ziel Aufstieg nicht mehr weit entfernt.

In der Vorbereitung wird der Grundstein für den weiteren Saisonverlauf gelegt. Das gilt im Sommer wie im Winter. Auf eine gute Sommervorbereitung des TSV Gräfelfing folgte eine starke Hinrunde, in der dem TSV erst am Ende etwas die Kräfte ausgingen. Kurz vor dem Abschluss der Wintervorbereitung hat TSV-Trainer Andreas Gries erneut ein gutes Gefühl. „Ich bin, ähnlich wie im Sommer, sehr zufrieden. Es läuft alles in die richtige Richtung“, sagt das Gräfelfinger Urgestein.

Wenn seine Mannschaft am Samstag den SV München-Laim zum erste Punktspiel im neuen Jahr empfängt (13.15 Uhr, Hubert-Reißner-Straße), hat sie bereits sieben Testspiele in den Beinen. Neben einem internen Test gegen die eigenen Senioren hat der Tabellenführer der Kreisklasse München 3 sechs Partien gegen Kreisklassisten und Kreisligisten absolviert und sich dabei stets ordentlich verkauft. Zwar gab es auch zwei Auswärtsniederlagen bei den Kreisligisten DJK Pasing (1:2) und SC Unterpfaffenhofen-Germering (1:4), aber gleichzeitig einen 7:0-Kantersieg gegen den TSV Bergkirchen sowie zuletzt einen 4:2-Erfolg gegen den TSV Moorenweis, Spitzenreiter der Zugspitz-Kreisliga 2.

Insgesamt haben die Wölfe acht Wochen Vorbereitung hinter sich. Schon vor dem Start auf dem Platz ging es mit Laufeinheiten los, hinzu kamen zwischendurch noch spezielles Athletiktraining mit Fitnesscoach Michael Bittner sowie Ausflüge zum Spinning. „Von eins bis 25 haben alle im Kader gut mitgezogen“, lobt Gries. Auch die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und die Absprachen mit dem neuen Trainer der zweiten Mannschaft, Dariusz Figura, funktionieren laut Gries sehr gut.

Allerdings trübten zwei schwere Verletzungen die Stimmung. Maximilian Betz, der sich nach langer Ausfallzeit gerade zurückgekämpft hatte, erlitt beim 2:1-Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel gegen den FC Alemannia einen Bänderriss, ebenso wie Kapitän Alexander Greisel bei einem Trainingszweikampf vor gut zweieinhalb Wochen. Beide seien aber schon auf dem Weg der Besserung, berichtet Gries. Betz könne voraussichtlich schon etwas früher wieder eingreifen, bei Greisel hoffen Spieler und Verein noch auf Einsätze im Saisonendspurt.

Greisel ist laut Gries auf und neben dem Platz eine wichtige Persönlichkeit, „den jeder gerne in seiner Mannschaft hat“. Simon Edelmann, der das Amt bereits vor seinem einjährigen Intermezzo in Unterpfaffenhofen ausgeübt hatte, sei aber ebenfalls ein würdiger Kapitän. „Es hat wehgetan, aber wir können das gemeinsam auf jeden Fall wegstecken“, sagt der TSV-Trainer. Zudem haben die Wölfe mit Innenverteidiger Maximilian Le Dren vom Bezirksligisten TSV Neuried, den eine große Ruhe am Ball auszeichnet, eine echte Verstärkung an Land gezogen.

Aufstiegsambitionen? Trainer Gries bleibt vorsichtig

Dass die Mannschaft mit hohen Ambitionen in die verbleibende Spielzeit geht, ist angesichts des Tabellenstandes und der engagierten Vorbereitung klar. Gries nennt jedoch kein klares Saisonziel, sagt nur: „Wir sind auf dem absolut richtigen Weg und wollen die Tabellenspitze so lange wie möglich verteidigen.“ Er hat durchaus registriert, dass auch der Tabellenzweite TSG Pasing (ein Punkt Rückstand) in der Vorbereitung nicht untätig war. Auch der Vorsprung auf den FC Anadolu beträgt lediglich fünf Zähler.

Positiv stimmt den Wölfe-Coach, dass seine Mannschaft sieben der zwölf noch ausstehenden Partien zu Hause bestreiten wird. Er rechnet aber damit, dass die ersten Heimspiele, ebenso wie die meisten Auswärtspartien, auf engen Kunstrasenplätzen ausgetragen werden. „Da ist es immer eklig und geht richtig zur Sache“, warnt Gries.