Tabellenspitze verpasst - Prompte Antwort gegeben Mit einem 1:1 bei der heimstarken BSG Chemie Leipzig startet der FC Rot-Weiß Erfurt ins Kalenderjahr 2023.

Dabei fielen die beiden Tore unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Harants Führung nach Ecke per Kopf, konterte Robbie Felßburg für die Erfurter im direkten Gegenzug. In der Folgezeit war RWE zwar gefährlicher, das Siegtor sollte aber nicht gelingen...

Dabei kamen die Erfurter bei der Flutlicht-Premiere im Leutzscher Holz gut ins Spiel und waren vom Anstoß weg direkt brandgefährlich. Bei den Möglichkeiten von Til-Linus Schwarz (2.), Ben-Luca Moritz per Kopf nach Ecke (3.), Felßberg, den eine Fußspitze fehlte (12.) und Mergel, der Bellot von halbrechts prüfte (15.) war mit mehr Glück durchaus die Führung drin. Auf der Gegenseite wurde es nach einem Konter über den schnellen Mauer gefährlich, doch Eshele verzog deutlich im Zentrum (16.). In der Folgezeit stellte sich aber Chemie besser auf die Offensive der Erfurter ein und konnte so im Laufe der ersten Halbzeit das Spiel ausgeglichen gestalten. Erst kurz vor der Pause wurde es wieder gefährlich, als Ballo auf den ersten Pfosten flankte, wo Hajrulla mit der Fußspitze Bellot im kurzen Eck prüfte (45.). Torlos ging es deshalb in die Kabine.

Wer zu Beginn der zweiten Halbzeit noch am Bierstand festhing, wird sich wohl geärgert haben. Denn beide Teams begannen wie die Feuerwehr. Harant brachte dabei die Hausherren nach einer Ecke in Front. Bei seinem Kopfball aus fünf Metern kam Flückiger nur halbherzig raus und hatte so eine kleine Aktie am Rückstand (47.). Doch im direkten Gegenzug konterte RWE im Stile einer Spitzenmannschaft. Ballo flankte von links auf Felßberg, der aus acht Metern ebenfalls per Kopf ausglich (48.). Das aufsetzende Spielgerät kam dabei auf einer Platzunebenheit auf, womit wiederum Bellot nicht rechnete und deshalb nicht die beste Figur machte. In der Folgezeit wechselte RWE mit Seidemann, Ciccarelli und Tshilumba viel Offensivqualität ein. Insgesamt wollten die Erfurter den Siegtreffer mehr. Die beste Möglichkeit hatte Hajrulla, der im Eins-gegen-Eins mit Bellot die Kugel vorbeilegen wollte und damit wohl die falsche Entscheidung traf (69.). Kurz vor dieser Chance haderten die Erfurter mit dem Unparteiischen nachdem Weinhauer im Strafraum von Horschel runtergezogen wurde, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Hektisch wurde es dann nochmal in der Schlussphase als Ben-Luca Moritz die Rote Karte sah, weil er nach einem Foul der Chemiker noch ein paar Worte zum Besten gab (90.+2). Sekunden später war die Partie dann beendet.

Fazit: Erfurt verpasst zwar den Sprung an die Tabellenspitze, kann aber wohl mit dem Punkt bei den heimstarken Chemiker gut leben. Die prompte Reaktion nach dem Rückstand war enorm wichtig und spricht für die Qualität der RWE-Kicker.