Tabellenspitze lässt Punkte liegen - Südost profitiert

Der SV Höngg - Niederlage gegen Wädenswil II - und der FC Phönix - Unentschieden gegen den FC Schlieren II - lassen an der Tabellenspitze Punkte liegen dieses Wochenende. Profiteure hiervon sind die Frauen vom FFC Südost Zürich, die Ihre Partie gegen den FC Uster in einem torreichen Spiel mit 4:3 gewinnen und neu von der Tabellenspitze grüssen. Auch das zweite Team des FC WInterthur bleibt auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Mit dem 3:1 Sieg gegen den FC Niederweningen gewinnt das Team von Trainerduo Bachmann/Todesco zum vierten Mal in Folge. Zu den Spielen:

In einem packenden Duell zwischen dem FFC Südost Zürich 1 und dem FC Uster setzten sich die Gastgeberinnen aus der Stadt mit 4:3 durch. Florence Gfeller brachte in der 8. Minute Südost in Führung. Doch Kyra Lätsch konnte in der 30. Minute ausgleichen. Das Heimteam reagierte umgehend und stellte bis zur Pause auf 4:1. Gfeller traf doppelt (31., 45.) und auch Isabella Lindemann konnte sich in die Torschützinnenliste eintragen. Giulia Boffa (52.) und Lätsch (71.) verkürzten für Uster in der zweiten Halbzeit, doch eine Rote Karte für Lina Farner (72.) erschwerte die Aufholjagd, die schlussendlich nicht mehr mit einem Punkt belohnt wurde. Die U21-Frauen des FC Winterthur traf auf den FC Niederweningen. Die Gäste gingen früh in Führung, als Sanja Stevanovic in der 4. Minute zum 0:1 traf. Doch die Winterthurerinnen zeigten Kampfgeist: Fiona Alessia Rellstab glich in der 36. Minute aus. Nach der Pause drehten Alina Amstad (51.) und Muriel Bindschädler (57.) das Spiel und sicherten den 3:1-Sieg.

Beim Duell im oberen Tabellenteil zwischen dem FC Kloten und dem FC Küsnacht setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Aliza Rettich brachte Kloten in der 32. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Valeriia Hresa in der 56. Minute mit Ihrem siebten Saisontreffer auf 2:0. Küsnacht blieb jedoch kämpferisch und erzielte in der Nachspielzeit durch Salomé Flor das Anschlusstor. Zu mehr als Resultatkorrektur reichte es jedoch nicht mehr. Im Duell im Tabellenkeller setzte sich der FC Lachen/Altendorf knapp mit 3:2 gegen den FC Volketswil durch. Lange schien es als würde die Partie torlos in die Halbzeit, ehe Simea Schnider das Tor zur Pandorra öffnete und in der 42. Minute traf. Kurz darauf erhöhte sie zum 2:0 Halbzeitstand. Jana Meyer brachte Volketswil in der 49. Minute zurück ins Spiel, doch Louisa Steinegger stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her. Besa Farizi sorgte in der 72. Minute für den Endstand. Schlechter Lohn für eine gute Leistung für das punktelose Heimteam aus Volketswil