Tabellenspitze lässt Punkte liegen - Südost profitiert

Der SV Höngg - Niederlage gegen Wädenswil II - und der FC Phönix - Unentschieden gegen den FC Schlieren II - lassen an der Tabellenspitze Punkte liegen dieses Wochenende. Profiteure hiervon sind die Frauen vom FFC Südost Zürich, die Ihre Partie gegen den FC Uster in einem torreichen Spiel mit 4:3 gewinnen und neu von der Tabellenspitze grüssen.
Auch das zweite Team des FC WInterthur bleibt auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Mit dem 3:1 Sieg gegen den FC Niederweningen gewinnt das Team von Trainerduo Bachmann/Todesco zum vierten Mal in Folge.
Zu den Spielen:
In einem packenden Duell zwischen dem FFC Südost Zürich 1 und dem FC Uster setzten sich die Gastgeberinnen aus der Stadt mit 4:3 durch. Florence Gfeller brachte in der 8. Minute Südost in Führung. Doch Kyra Lätsch konnte in der 30. Minute ausgleichen. Das Heimteam reagierte umgehend und stellte bis zur Pause auf 4:1. Gfeller traf doppelt (31., 45.) und auch Isabella Lindemann konnte sich in die Torschützinnenliste eintragen. Giulia Boffa (52.) und Lätsch (71.) verkürzten für Uster in der zweiten Halbzeit, doch eine Rote Karte für Lina Farner (72.) erschwerte die Aufholjagd, die schlussendlich nicht mehr mit einem Punkt belohnt wurde.
Die U21-Frauen des FC Winterthur traf auf den FC Niederweningen. Die Gäste gingen früh in Führung, als Sanja Stevanovic in der 4. Minute zum 0:1 traf. Doch die Winterthurerinnen zeigten Kampfgeist: Fiona Alessia Rellstab glich in der 36. Minute aus. Nach der Pause drehten Alina Amstad (51.) und Muriel Bindschädler (57.) das Spiel und sicherten den 3:1-Sieg.
Beim Duell im oberen Tabellenteil zwischen dem FC Kloten und dem FC Küsnacht setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:1 durch. Aliza Rettich brachte Kloten in der 32. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Valeriia Hresa in der 56. Minute mit Ihrem siebten Saisontreffer auf 2:0. Küsnacht blieb jedoch kämpferisch und erzielte in der Nachspielzeit durch Salomé Flor das Anschlusstor. Zu mehr als Resultatkorrektur reichte es jedoch nicht mehr.
Im Duell im Tabellenkeller setzte sich der FC Lachen/Altendorf knapp mit 3:2 gegen den FC Volketswil durch. Lange schien es als würde die Partie torlos in die Halbzeit, ehe Simea Schnider das Tor zur Pandorra öffnete und in der 42. Minute traf. Kurz darauf erhöhte sie zum 2:0 Halbzeitstand. Jana Meyer brachte Volketswil in der 49. Minute zurück ins Spiel, doch Louisa Steinegger stellte in der 55. Minute den alten Abstand wieder her. Besa Farizi sorgte in der 72. Minute für den Endstand. Schlechter Lohn für eine gute Leistung für das punktelose Heimteam aus Volketswil
In einem packenden Duell trennten sich der FC Phönix Seen und der FC Schlieren mit 3:3. Sereina Locher brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Nach der Halbzeit glich Tanja Bärtsch für Schlieren aus, gefolgt von Melisa Demirayak, die in der 62. Minute das 2:1 erzielte. Ein Elfmeter von Flurina Bosshard sorgte für das 2:2. In der 86. Minute erzielte Demirayak ihr zweites Tor und brachte Schlieren erneut in Führung. Doch kurz vor Schluss rettete Jeannine Breindl mit ihrem Treffer in der 89. Minute einen Punkt für Phönix.
Am Sonntag, den 26. Oktober 2025 trafen die Tabellenführerinnen vom SV Höngg auf die Reserven des FC Wädenswil. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 25. Minute durch Leonie Heissler mit 1:0 in Führung. Simona Fontana erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Nach der Pause verkürzte Matilda Puppel für Höngg auf 1:2. Doch Wädenswil antwortete mit zwei weiteren Toren von Laura Bernhard (81.) und erneut Fontana (90.+3), was zum klaren 4:1-Sieg führte.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Kloten – FC Küsnacht 2:1
FC Kloten: Seraina Moscon, Anna Nikolaienko, Selina Kunz, Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva, Sara Grande, Aliza Rettich, Sema Sertkan (85. Tina Mohammadi), Sybille Keller (52. Anastasiia Misishyn), Valeriia Hresa, Sanja Nikolic - Trainer: Rinor Sabani - Co-Trainer: Bernhard Deuber
FC Küsnacht: Pascale Brum, Lynn Brändli, Ann-Sophie Aimée Fus (61. Nicole Erne), Ursina Bachmann, Fabiola Guatelli, Gloria Menzi, Beatriz Isabelle Da Silva (43. Salomé Flor), Michelle Grütter, Estella Rong (46. Vanesa Pappa) (77. Rachele Sasselli), Larissa Schläpfer, Coco Brouwer - Trainer: Ramon Kamer - Co-Trainer: Samuel Daull
Tore: 1:0 Aliza Rettich (32.), 2:0 Valeriia Hresa (56.), 2:1 Salomé Flor (90.+3)
FC Winterthur Frauen U21 II – FC Niederweningen 3:1
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Julia Werner (61. Elin Rüegg), Katharina Brugger (71. Leonie Forster), Eva Wachter, Nicole Hernandez Fernandez, Kaya Lindegger (71. Vanja Iuliano), Chayenne Graf, Vanessa Bozhdaraj, Kim La Bella (61. Lorena Rizzelli), Alina Amstad (53. Muriel Bindschädler), Fiona Alessia Rellstab (84. Ulrike Müller) - Trainer: Remo Todesco - Co-Trainer: Silvan Bachmann
FC Niederweningen: Jennifer Imhof, Julia Plüer, Melissa Albrecht, Sabrina Rakita, Sina Gilgen, Sanja Stevanovic, Dalia Lehner, Anja Surber, Lisa Pisciottano, Nadine Götschi (51. Sarina Lehner), Leonie Egloff (46. Kimberly Krähenbühl) - Trainer: Julia Schneider - Trainer: Daniel Widmer
Tore: 0:1 Sanja Stevanovic (4.), 1:1 Fiona Alessia Rellstab (36.), 2:1 Alina Amstad (51.), 3:1 Muriel Bindschädler (57.)
FFC Südost Zürich 1 – FC Uster 4:3
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Mélanie Audergon, Vanja Hauser (41. Sherlyn Gianini) (80. Fabienne Gfeller), Nadine Fässler (68. Elina Zambotti), Fabienne Gfeller (46. Eleni Mimi Jahzara Härri), Matthia Hofer, Milou Theunissen (90. Miel Rykart), Isabella Lindemann (85. Florence Gfeller), Florence Gfeller (45. Jessica Domingues Matic) - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
FC Uster: Lina Farner, Dominique Suter, Sina Schmidlin, Ronja Sommerhalder, Sophie Giuliani (46. Pia Osterwalder), Carmen Mohn (34. Giulia Boffa), Melissa Lätsch, Katja Schmid, Valentina Aluia, Thalita De Espidola (73. Sophie Giuliani), Nina Schwab (28. Kyra Lätsch) (85. Nina Schwab) - Trainer: Davide Pozzani - Co-Trainer: Michael Kunzmann - Co-Trainer: Daniele Salvatore
Tore: 1:0 Florence Gfeller (8.), 1:1 Kyra Lätsch (30.), 2:1 Florence Gfeller (31.), 3:1 Isabella Lindemann (33.), 4:1 Florence Gfeller (45.), 4:2 Giulia Boffa (52.), 4:3 Kyra Lätsch (71.)
Rot: Lina Farner (72./FC Uster/)
FC Volketswil – FC Lachen/Altendorf 2:3
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Denise Genoud, Marianne Syz (60. Cassandra Keller), Kim Carnevale (60. Cassandra Keller), Kayleigh Keller, Ronja Carnevale (46. Adelina Peter), Besa Farizi, Maribel Canedo Rodriguez (46. Vanessa Sommer), Jana Meyer, Zoe Moore (70. Manuela Meier), Rahel Keller - Trainer: Lionel Hofmann - Co-Trainer: Christian Stappung
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo, Adriana Spieser, Mara Christen, Stefanie Steinauer, Sanja Radovic, Leonie Grob, Valentina Lazzarini, Louisa Steinegger, Linda Zuber, Tsomo Stähli, Simea Schnider - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
Tore: 0:1 Simea Schnider (42.), 0:2 Simea Schnider (44.), 1:2 Jana Meyer (49.), 1:3 Louisa Steinegger (55.), 2:3 Besa Farizi (72.)
FC Phönix Seen – FC Schlieren II 3:3
FC Phönix Seen: Nora Meili, Eva Kurmann, Nina Bänninger (75. Patricia Fritschi), Jeannine Breindl, Sina Vögeli, Christa Küpfer (80. Debora Baglivo), Lea Niderberger, Sereina Locher (75. Karin Flach), Sandrine Chevalley, Joanna Asendorf (31. Sarina Reutemann) (85. Nadja Furrer), Flurina Bosshard - Trainer: John Antonio Aiello
FC Schlieren II: Ramona Erismann, Nathalie Brägger, Angela Amato (60. Michelle Patrice Engelhardt), Enya Peyer, Jil Angst (45. Sabrina Seiler), Janine Steiner (60. Sabrina Uebersax), Veronika Pnishi (60. Enisa Qerkinaj), Arianna Pepino (45. Giada Casagrande), Melisa Demirayak, Sarina De Almeida Franco (70. Nadine Hofmann), Tanja Bärtsch - Trainer: Fisnik Kalimashi
Tore: 1:0 Sereina Locher (25.), 1:1 Tanja Bärtsch (50.), 1:2 Melisa Demirayak (62.), 2:2 Flurina Bosshard (70. Foulelfmeter), 2:3 Melisa Demirayak (86.), 3:3 Jeannine Breindl (89.)
SV Höngg – FC Wädenswil II 1:4
SV Höngg: Elina Merlo, Sarah Schönbächler (32. Clara Knapp), Lisa Lang, Emel Sterchi, Jil Lang (32. Gianna Maria Rutz), Alina Wehrli (46. Nathalie Küng), Freja Von Malmborg (32. Iman Mujcinovic), Elin Ribi, Sina Heinzel, Adélie Foret, Dominique Meyer (46. Matilda Puppel) - Trainer: Kilian Fanger - Trainer: Barbara Gubler Brechbühl
FC Wädenswil II: An Spijkers, Judith Winet, Isabella Fluri, Laura Jacoviello, Rahel Zgraggen, Lou Köppel, Laura Bernhard, Lisa Angelino, Gianna Gioia Cortesi (32. Nina Alimenti) (80. Robyn Wassmer), Leonie Heissler (32. Lina Seglias) (35. Joy Herzog), Robyn Wassmer (24. Simona Fontana) - Trainer: Paul Bisig - Trainer: Minh Hien Tran - Trainer: Peter Zgraggen
Tore: 0:1 Leonie Heissler (25.), 0:2 Simona Fontana (41.), 1:2 Matilda Puppel (51.), 1:3 Laura Bernhard (81.), 1:4 Simona Fontana (90.+3)