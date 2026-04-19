Tabellenspitze eindrucksvoll verteidigt

Dem Tabellenfüher merkte man von Beginn an, dass sie das auch nach diesem Spieltag bleiben wollten. Sie pressten den Gegner sehr früh und erspielten sie eine hohe Anzahl an Torchancen. Am Ende sprang ein hochverdienter 3:1 Heimsieg dabei heraus.

„Allen Jungs merkte man bereits beim Warmmachen eine enorme Konzentration an. Sie haben heute fast alle Vorgaben super umgesetzt und keinen Zweifel aufkommen lassen wer heute als Sieger den Platz verlassen wird. Eine hohe intensive Laufbereitschaft gepaart mit guter fairer Zweikampfführung waren heute ausschlaggebend. Dazu dann noch die Qualität die im Kader steckt hat heute gezeigt, was möglich ist. Besonders in der ersten Halbzeit war es sehr gut. Jeder einzelne hat heute seinen Teil für den Heimsieg beigetragen und darüber freuen wir uns. Es war ein super Auftritt der gesamten Mannschaft. Nun legen wir den Fokus auf das Spiel in Hammah und werden die Trainingswoche nicht ein Stück nachlassen und weiter hart arbeiten“, so ein zufriedener Trainer Timo Szybora direkt nach dem Spiel.

Am 25.Spieltag trifft der FC Cuxhaven am Sonntag den 26.04.26 um 15:00 Uhr auswärts auf den MTV Hammah.