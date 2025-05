Tabellensituation für den FC Kray spitzt sich zu

Dabei begann die Partie verheißungsvoll. Schon in der achten Minute spielte sich das Krayer Team gefährlich in den gegnerischen 16er, doch der Querpass von Edmond Kadrijaj fand keinen Abnehmer. Doch auch Klosterhardt machte schnell deutlich, dass man trotz des feststehenden Abstiegs mitspielen wollte. Ein schnell vorgetragener Konter brachte in der 10. Minute die erste Chance, doch FCK-Keeper Raphael Koczor war auf dem Posten. Machtlos war er dann jedoch in der 20. Minute. Erneut konterte Klosterhardt stark und ging durch Olkay Yilmaz in Führung. Kray spielte weiter unbeirrt und belohnte sich dann in der 34. Minute. Dlovan Ibrahim setzte sich auf rechts durch, sein Querpass fand in der Mitte Juri Korte, der zum 1:1 einschob. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause.

Poelmann enttäuscht

Wie abgeschnitten war dann der Spielfluss des FC Kray in der zweiten Halbzeit. Gute Aktionen blieben Mangelware; immer öfter brachte man sich durch Ballverluste in Verlegenheit. Folgerichtig ging der Gast aus Klosterhardt durch Lennart Elias Rühl in der 65. Minute erneut in Führung. Der FC Kray war im Anschluss bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch hochkarätige Chancen erspielte man sich nicht. Mit dem 3:1 in der 90. Minute durch Fabian Abel war dann die Messe gelesen und man steht somit nun nur knapp vor dem ersten Abstiegsplatz.

“Was soll ich groß sagen... ein verdienter Sieg für Klosterhardt", sagte ein sichtlich enttäuschter Trainer Marcel Poelman nach dem Spiel. "Wir haben uns die Gegentore erneut selbe eingeschenkt und die nötige Spannung vermissen lassen. Wir sind viel zu viel mit uns selbst beschäftigt, statt uns aufzuopfern. Es war heute für unsere Ansprüche viel zu wenig und das sollte uns zu denken geben. All das, was wir in der letzten Woche in Bottrop auf den Platz gebracht haben, fehlte heute und da ist es für mich nicht erklärbar, dass wir erneut nicht als Einheit aufgetreten sind; dass wir, dass, was wir im Training zeigen, nicht auf den Platz bringen.”