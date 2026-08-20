»Tabellenplatz sagt nichts aus« – Röllbach fordert Vatan Spor

Am 7. Spieltag der Landesliga Nordwest kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Vatan Spor Aschaffenburg und dem Aufsteiger TuS Röllbach. Während die Hausherren nach der jüngsten Niederlage in Schwebenried auf dem letzten Tabellenplatz verharren, strebt der Gast aus Röllbach nach dem Remis gegen Hösbach/Bahnhof den nächsten Punktgewinn an, um nicht tiefer in die gefährdete Zone zu geraten.
In der Tabelle trennen die beiden Kontrahenten derzeit drei Zähler: Der TuS Röllbach belegt mit sechs Punkten aus sechs Spielen den 14. Rang, während der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit drei Zählern das Schlusslicht bildet.
Der SV Vatan Spor Aschaffenburg musste am vergangenen Spieltag eine bittere 1:2-Niederlage bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach hinnehmen. Nach einem doppelten Spät-Schock geriet die Mannschaft von Trainer Artug Oezbakir in der Schlussphase entscheidend ins Hintertreffen. Der spätere Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter von Saba Piranashvili in der 86. Minute kam zu spät, um die fünfte Saisonpleite noch abzuwenden.
Der Aufsteiger TuS Röllbach trennte sich zuletzt 1:1-Unentschieden von der SpVgg Hösbach/Bahnhof. Co-Trainer René Hagendorf blickt nüchtern auf die aktuelle Phase zurück: „Nach dem Sieg gegen Haibach haben wir leider keinen Dreier mehr geholt. Wir haben personell natürlich jede Woche mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen, haben drei Langzeitverletzte, die uns natürlich fehlen. Aber im Grunde genommen muss man sagen, dass jede Mannschaft jede Woche irgendwelche personellen Probleme hat.“
Verstecken wolle man sich hinter der Ausfallliste keinesfalls. „Deswegen will ich da auch gar nicht mehr drüber verlieren, weil im Endeffekt zählen die Männer, die auf dem Blatt stehen oder die im Kader stehen und die müssen es dann letztendlich rausreißen. Und am Ende, wie gesagt, fragt keiner mehr in der Tabelle danach, wer wie viele Ausfälle man hatte“, betont der Röllbacher Co-Trainer.
Mit dem jüngsten Punktgewinn im Heimspiel zeigt sich das Trainerteam keineswegs unzufrieden: „Das 1:1 gegen Haibach war meiner Meinung nach ein gerechtes Unentschieden. Jeder hatte seine Chancen und deswegen gibt es eigentlich auch gar nicht mehr drüber zu sagen, das war eine gerechte Punkteteilung mit der wir im Grunde zufrieden waren.“
Mit der bisherigen Ausbeute kann der Liganeuling gut leben, weiß aber um die Engpässe in der Spielklasse. „Sechs Punkte aus sechs Spielen ist jetzt kein guter Start, ist aber auch kein schlechter Start. Die Liga ist sehr eng, die Liga ist sehr ausgeglichen. Und wenn du da mal wieder ein Dreier holst, dann hast du dir auch mal wieder ein bisschen Luft geschaffen. Deswegen sind wir eigentlich mit unserer Ausbeute bisher schon zufrieden“, analysiert Hagendorf.
Den morgigen Gastgeber schätzt der Röllbacher Übungsleiter jedoch deutlich stärker ein, als es der aktuelle Stand vermuten lässt: „Ja zu Vatan Spor sage ich ganz klar, dass der Tabellenplatz nichts aussagt. Ich schätze sie wesentlich stärker ein als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit Marcus Alexander natürlich auch ihren Anführer auf dem Platz haben, der die Mannschaft mitzieht. Und ja, sie hatten auch einen Umbruch vor der Saison und ja, deswegen ist der Tabellenplatz aktuell noch nicht so aussagekräftig. Und uns erwartet ein schweres Spiel.“
Die Marschroute für den Auswärtsauftritt ist klar abgesteckt: „Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht weiter unten reinrutschen. Deswegen muss der Anspruch sein, dass wir da zumindest einen Punkt mitnehmen. Und so fahren wir auch hin. Klar, mit dem nötigen Respekt. Aber wir wissen auch, dass wir Fußball spielen können und hoffen, wie gesagt, dass wir da den einenden einen Punkt mindestens mitnehmen. Im besten Fall natürlich drei.“
Am Ende wird sich auf dem Platz zeigen, ob die Röllbacher ihren Vorsprung ausbauen können oder ob Vatan Spor vor heimischem Publikum den Befreiungsschlag landet.
Die weiteren Duelle des 7. Spieltags: