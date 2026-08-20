»Tabellenplatz sagt nichts aus« – Röllbach fordert Vatan Spor Röllbach peilt Zählbares bei Vatan Spor an +++ Co-Trainer Hagendorf hebt Qualität der Hausherren hervor +++ Beide Teams nach Niederlagen gefordert von Marco Baumgartner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der Aufsteiger aus Röllbach (in rot) will beim Schlusslicht aus Aschaffenburg mindestens den obligatorischen Auswärtspunkt mitnehmen. – Foto: Heiko Becker

Am 7. Spieltag der Landesliga Nordwest kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Vatan Spor Aschaffenburg und dem Aufsteiger TuS Röllbach. Während die Hausherren nach der jüngsten Niederlage in Schwebenried auf dem letzten Tabellenplatz verharren, strebt der Gast aus Röllbach nach dem Remis gegen Hösbach/Bahnhof den nächsten Punktgewinn an, um nicht tiefer in die gefährdete Zone zu geraten. In der Tabelle trennen die beiden Kontrahenten derzeit drei Zähler: Der TuS Röllbach belegt mit sechs Punkten aus sechs Spielen den 14. Rang, während der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit drei Zählern das Schlusslicht bildet.

Vatan Spor muss späten Rückschlag verarbeiten Der SV Vatan Spor Aschaffenburg musste am vergangenen Spieltag eine bittere 1:2-Niederlage bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach hinnehmen. Nach einem doppelten Spät-Schock geriet die Mannschaft von Trainer Artug Oezbakir in der Schlussphase entscheidend ins Hintertreffen. Der spätere Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter von Saba Piranashvili in der 86. Minute kam zu spät, um die fünfte Saisonpleite noch abzuwenden. Kein Versteckspiel hinter der Ausfallliste Der Aufsteiger TuS Röllbach trennte sich zuletzt 1:1-Unentschieden von der SpVgg Hösbach/Bahnhof. Co-Trainer René Hagendorf blickt nüchtern auf die aktuelle Phase zurück: „Nach dem Sieg gegen Haibach haben wir leider keinen Dreier mehr geholt. Wir haben personell natürlich jede Woche mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen, haben drei Langzeitverletzte, die uns natürlich fehlen. Aber im Grunde genommen muss man sagen, dass jede Mannschaft jede Woche irgendwelche personellen Probleme hat.“

Verstecken wolle man sich hinter der Ausfallliste keinesfalls. „Deswegen will ich da auch gar nicht mehr drüber verlieren, weil im Endeffekt zählen die Männer, die auf dem Blatt stehen oder die im Kader stehen und die müssen es dann letztendlich rausreißen. Und am Ende, wie gesagt, fragt keiner mehr in der Tabelle danach, wer wie viele Ausfälle man hatte“, betont der Röllbacher Co-Trainer. Mit dem jüngsten Punktgewinn im Heimspiel zeigt sich das Trainerteam keineswegs unzufrieden: „Das 1:1 gegen Haibach war meiner Meinung nach ein gerechtes Unentschieden. Jeder hatte seine Chancen und deswegen gibt es eigentlich auch gar nicht mehr drüber zu sagen, das war eine gerechte Punkteteilung mit der wir im Grunde zufrieden waren.“

Röllbach stellt sich auf schweren Gang ein