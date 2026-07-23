„Tabellenplatz 1 bis 3“ als klares Ziel

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Im FuPa-Teamcheck spricht Christopher Kaminski, Trainer des SV Pastow in der Verbandsliga, über den Start der Vorbereitung, die ersten Eindrücke der Neuzugänge, die Ziele für die neue Saison sowie die Erwartungen an den frühen Saisonauftakt.

In der vergangenen Woche ist der Trainer mit dem SV Pastow in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der Fokus liegt derzeit auf der Grundlagenausdauer, die über Spielformen und Intervallläufe erarbeitet wird. Der Trainer zeigt sich mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden.

Auch das erste Testspiel verlief erfolgreich. Mit 12:1 gewann der SV Pastow bei der SG Wöpkenforf. Im Mittelpunkt stand dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die Umsetzung eines neuen Spielsystems.

„Wir haben vor einer Woche mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen und befinden uns in der Phase, wo wir mit der Mannschaft an der Grundlagenausdauer über Spielformen und Intervallläufe arbeiten. Jeder Spieler, der bis jetzt an den Einheiten teilgenommen hat, zieht super mit und arbeitet hart“, sagt Kaminski gegenüber FuPa.

„Das erste Testspiel konnten wir mit 12:1 bei der SG Wöpkenforf gewinnen. In dem Spiel ging es darum, reinzukommen und ein Gefühl für das neue Spielsystem zu bekommen. Über weite Strecken hat die Mannschaft dies gut umgesetzt und eine gewisse Spielfreude entwickelt. Aber wir wissen, dass dies erst der Anfang war und wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen. Das ist aber ganz normal, wenn man ein neues Spielsystem spielen möchte.“

Sechs Neuzugänge verstärken den Kader

Personell hat sich beim SV Pastow einiges getan. Neu im Kader stehen Max Hagemoser (FC Hansa Rostock), Felix Stieglitz (SSV Güster), Moritz Amrhein (SV Warnemünde U19), Fiete Lampe (FC Förderkader Rene Schneider), Julien Sohns (FC Förderkader Rene Schneider U19) und Niklas Kangowski (FC Förderkader Rene Schneider U19).

Von den Neuzugängen hat das Trainerteam bislang einen positiven Eindruck gewonnen.

„Unsere Eindrücke im Trainerteam von den Neuzugängen sind durchweg positiv. Jeder Einzelne von ihnen bringt etwas Eigenes und Besonderes mit, was unserem Spiel enorm entgegenkommen wird. Alle wurden bis jetzt super in der Mannschaft aufgenommen und sie selbst freuen sich auf die Aufgabe beim SV Pastow.“

Kader soll zusammenbleiben

Weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht vorgesehen. Ganz ausschließen möchte Christopher Kaminski zusätzliche Transfers aber nicht.

„Derzeit sind keine weiteren Neuzugänge geplant. Aber wir halten die Ohren und Augen offen, um dann eventuell kurzfristig, wenn es passen sollte, noch jemanden zu verpflichten.“

Auch auf der Abgangsseite erwartet der Trainer derzeit keine Veränderungen.

„Auch was das Thema Abgänge angeht, wird es Stand jetzt keine Veränderungen geben. Der Kader soll und wird so zusammen bleiben.“

Mehr Konstanz als Schlüssel

Über die Stärken seiner Mannschaft möchte der Coach öffentlich nicht zu viel verraten. Einen Schwerpunkt für die kommende Saison nennt er dennoch.

„Was die Stärken meiner Mannschaft anbetrifft, möchte ich hier nicht so ins Detail gehen. Meine Mannschaft wird dies intern von mir hören, was genau ihre Stärken sind. Aber eins kann ich verraten: Wir wollen im Gegensatz zur Vorsaison konstanter spielen.“

Klare Ziele für Liga und Pokal

Die Zielsetzung für die neue Spielzeit ist eindeutig formuliert. Der SV Pastow will sich im oberen Tabellenbereich etablieren und auch im Pokal eine gute Rolle spielen.

„Unser Saisonziel ist klar definiert und das heißt Tabellenplatz 1 bis 3 und im Pokal mindestens zu überwintern. Und es muss unser Ziel sein, den Punkteabstand zu den ersten drei Plätzen aus der Vorsaison zu minimieren.“

Favoritenrolle klar vergeben

Geht es nach Christopher Kaminski, gibt es in der Meisterschaft einen klaren Favoriten.

„Für mich gehört ganz klar der MSV Malchow als Meisterschaftsfavorit, gefolgt vom 1. FC Neubrandenburg, FSV Bentwisch und Dynamo Schwerin.“

Früher Härtetest zum Saisonstart

Viel Zeit bleibt dem SV Pastow nicht, um die Vorbereitung abzuschließen. Aufgrund einer Spielverlegung steht bereits am 14. August 2026 das erste Saisonspiel gegen den 1. FC Neubrandenburg an. Entsprechend groß ist der Fokus auf einen gelungenen Start.

„Da wir unser erstes Saisonspiel aufgrund der Verlegung bereits am 14.08.2026 gegen den 1. FC Neubrandenburg haben, bleibt uns wenig Zeit in der Vorbereitung. Wir werden uns bestmöglich auf dieses Spiel vorbereiten, um natürlich erfolgreich zu starten. Ein guter Start in die Saison bringt Selbstvertrauen und lässt dich als Mannschaft schneller zusammenwachsen.“