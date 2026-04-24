Tabellennachbarn treffen aufeinander 33 gegen 28 Punkte: Gastgeber gehen mit Rückenwind ins Duell des 25. Spieltags von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Acosta strebt der VfL Leiferde die nächsten Punkte an. Der SV Lauingen-Bornum reist hingegen nach einer deutlichen Niederlage an und steht vor einer richtungsweisenden Aufgabe.

Wenn der VfL Leiferde am 25. Spieltag den SV Lauingen-Bornum empfängt, treffen zwei Mannschaften mit fünf Punkten Abstand aufeinander. Leiferde geht mit 33 Zählern in die Partie, Lauingen-Bornum folgt mit 28 Punkten. Während sich die Gastgeber zuletzt stabil präsentierten, ist die Formkurve der Gäste nach der klaren Niederlage in Hondelage rückläufig. Entsprechend liegt der Druck vor allem auf Seiten der Gäste, den Anschluss nicht weiter zu verlieren.

Rückenwind trifft auf Rückschlag Der VfL Leiferde geht mit einem Erfolgserlebnis in die Begegnung. Beim 3:0 gegen den BSC Acosta II überzeugte die Mannschaft vor allem durch Effizienz vor dem Tor und defensive Stabilität. Ganz anders die Situation beim SV Lauingen-Bornum: Die 1:5-Niederlage beim MTV Hondelage offenbarte deutliche Defizite, insbesondere im Defensivverhalten. Die Mannschaft wird darauf angewiesen sein, eine deutlich kompaktere Leistung abzurufen.