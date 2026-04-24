Tabellennachbarn treffen aufeinander

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Acosta strebt der VfL Leiferde die nächsten Punkte an. Der SV Lauingen-Bornum reist hingegen nach einer deutlichen Niederlage an und steht vor einer richtungsweisenden Aufgabe.
Wenn der VfL Leiferde am 25. Spieltag den SV Lauingen-Bornum empfängt, treffen zwei Mannschaften mit fünf Punkten Abstand aufeinander. Leiferde geht mit 33 Zählern in die Partie, Lauingen-Bornum folgt mit 28 Punkten.
Während sich die Gastgeber zuletzt stabil präsentierten, ist die Formkurve der Gäste nach der klaren Niederlage in Hondelage rückläufig. Entsprechend liegt der Druck vor allem auf Seiten der Gäste, den Anschluss nicht weiter zu verlieren.
Der VfL Leiferde geht mit einem Erfolgserlebnis in die Begegnung. Beim 3:0 gegen den BSC Acosta II überzeugte die Mannschaft vor allem durch Effizienz vor dem Tor und defensive Stabilität.
Ganz anders die Situation beim SV Lauingen-Bornum: Die 1:5-Niederlage beim MTV Hondelage offenbarte deutliche Defizite, insbesondere im Defensivverhalten. Die Mannschaft wird darauf angewiesen sein, eine deutlich kompaktere Leistung abzurufen.
Das erste Aufeinandertreffen beider Teams entschied Lauingen-Bornum mit 3:1 für sich. Lange Zeit verlief die Partie ausgeglichen, ehe Rosburg kurz vor der Pause die Führung erzielte. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen Handelfmeter von Pospiech entschied die Heimmannschaft die Begegnung erst in der Schlussphase durch weitere Treffer.
Diese Konstellation deutet auch für das Rückspiel auf eine Partie hin, in der Details und individuelle Momente entscheidend sein könnten.
Leiferde wird darauf aus sein, die zuletzt gezeigte Stabilität zu bestätigen und das Punktekonto weiter auszubauen. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich die Mannschaft nachhaltig im oberen Mittelfeld festsetzen.
Für Lauingen-Bornum hingegen geht es darum, nach dem Rückschlag eine Reaktion zu zeigen und wieder Anschluss an die direkte Konkurrenz herzustellen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die defensive Anfälligkeit der vergangenen Partie abzustellen.
Die Ausgangslage spricht aufgrund der jüngsten Ergebnisse und des Punkteabstands für den VfL Leiferde. Dennoch hat das Hinspiel gezeigt, dass Lauingen-Bornum in der Lage ist, dieses Duell für sich zu entscheiden. Entsprechend ist ein offenes Spiel zu erwarten – mit Vorteilen für die formstärkeren Gastgeber.