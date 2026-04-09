Tabellennachbarn in Volkmarode und Göttingen, Vahdet am Samstag

– Foto: Patrick Moslehner

In der Landesliga Braunschweig startet der 23. Spieltag in Braunschweig, wo der Tabellenführer bei Vahdet zu Gast ist. Am Sonntag dann volles Programm mit einem Spitzenspiel in Göttingen und einem direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt in Volkmarode. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Direktes Duell um Punkte für den Klassenerhalt. Volkmarode hat aktuell einen Punkt weniger als Tabellennachbar FT Braunschweig auf dem Konto und verlor auch das Hinspiel mit 3:2. Die Freien Turner starteten gut ins neue Jahr, verloren zuletzt aber zwei Mal in Serie. Volkmarode sicherte sich einen späten Punkt gegen SVG Göttingen und will die Heimstärke nutzen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Bovender SV Bovender SV VfB Fallersleben Fallersleben 15:00 PUSH

Das Hinspiel endete 1:1, doch davor gewann Bovenden beide direkten Duelle gegen Fallersleben. Auch unter der Woche tankte der Tabellensiebte Selbstvertrauen und gewann deutlich gegen Lengede. Fallersleben hingegen ist seit drei Partien ohne Sieg und rutschte bis auf Platz zwölf ab.

Spitzenspiel zweier Tabellennachbarn! Göttingen 05 auf Platz vier hat fünf Punkte Rückstand auf Bleckenstedt und konnte das letzte Heimspiel gegen die Germanen gewinnen. Das Hinspiel endete 2:2. Formtechnisch sind die Germanen klar im Vorteil. Seit Zehn Spielen verlor Bleckenstedt nicht und mischt im Titelrennen richtig mit.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr BSC Acosta BSC Acosta MTV Gifhorn MTV Gifhorn 15:00 PUSH

Gifhorn verlor vier der vergangenen fünf Partien und muss in Braunschweig unbedingt gewinnen, um Druck auf Vorsfelde aufzubauen. Im Hinspiel gelang dies. Damals gewann Gifhorn mit 4:1. Acosta gewann zuletzt erstmals nach vier sieglosen Partien und sprang so auf Rang neun.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Lengede SV Lengede SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

Kästorf geht als klarer Favorit in das Duell gegen den SV Lengede. Man gewann die letzten fünf direkten Duelle. Im Hinspiel sogar mit 7:1. Außerdem konnte Kästorf vier der vergangenen fünf Ligapartien siegreich gestalten. Lengede plant schon mit dem Abstieg, schlägt sich aber wacker.

Die SVG ist seit sechs Partien unbesiegt, belegt in der Heimtabelle aber nur den 13. Platz. Doch der Schein trügt. Man verlor nur eine Partie am Sandweg. Sülbeck/Immensen hingegen konnte den einzigen Punkt der Saison auswärts holen. Vielleicht eine Hoffnung, um in Göttingen einen Punkt abzugreifen.

Northeim spielte sieben Mal in der Landesliga gegen Germania Wolfenbüttel und gewann dabei alle sieben Partien. Im Hinspiel gewann die Eintracht 3:1. Außerdem ist Wolfenbüttel in der Ferne immer noch punktlos. Die Vorzeichen stehen also klar für Northeim.