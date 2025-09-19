Tabellennachbarn in Nordhorn, Papenburg in Dinklage

Während der SV Brake und VfL Oldenburg bereits am heutigen Freitag spielen, stehen am Sonntag noch sieben weitere Spiele auf dem Programm. In Dinklage und Bevern finden zwei Spitzenspiele statt, während Voxtrup und Vechta vor heimischer Kulisse wichtige Punkte gegen Top-Teams holen wollen..

Zwei Tabellennachbarn treffen in Nordhorn aufeinander. Platz zehn gegen Platz neun und die Gäste haben einen Zähler Vorsprung vor dem Aufsteiger. Firrel holte zuletzt sieben Punkte aus drei Partien, doch auch Nordhorn gewann zuletzt. Wer vergrößert den Abstand nach unten weiter?

Drei der letzten vier direkten Duelle konnte Garrel gegen den SV Bevern gewinnen, doch das letzte Aufeinandertreffen gewannen die Schwarz-Gelben. Tabellarisch heißt es Platz vier gegen Platz sieben, wobei beide Teams nur einen Punkt voneinander getrennt sind. Bevern ist allerdings seit drei Partien sieglos und etwas unter Zugzwang.

Die beiden Aufsteiger hatten einen unterschiedlichen Saisonstart. Lohne II steht auf Rang fünf, doch auch Esens konnte zuletzt zwei von drei Partien gewinnen, allerdings nur auf heimischen Platz. Jetzt gilt es für die Gäste auch auswärts zu punkten.

Vechta ist seit fünf Partien punktlos, während Melle noch gänzlich unbesiegt ist, dank vier Remis aber nur auf dem achten Platz steht.In der abgelaufenen Saison gab es zwei Siege für den SC Melle und auch am Sonntag sind die Gäste in der Favoritenrolle.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 PUSH

Auf dem Papier ist es ein absolutes Spitzenspiel, doch die aktuelle Form von Vorwärts Nordhorn sagt was anderes. Vorwärts Nordhorn holte nur drei Punkte aus den vergangenen vier Spielen und Schüttorfsteht auf dem dritten Platz. Außerdem konnte Schüttorf im August im Pokal einen klaren Sieg feiern.

Dinklage empfängt Papenburg und lädt zum Spitzenspiel ein. Beide Teams sind durch vier Punkte getrennt, doch in der Vergangenheit war Dinklage oft Sieger gegen Papenburg. Von zehn Aufeinandertreffen gewann der TVD sieben und verlor nur eines. Allerdings haben die Gäste einen Mega-Lauf und feierten fünf Siege in Serie.