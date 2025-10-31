Tabellennachbarn in Melverode, Topspiel in Stöckheim

Unter der Woche konnte der SV Kralenriede den ungeschlagenen Tabellenführer Rot-Weiß besiegen und es wird spannend zu sehen, wie der Bezirksliga-Absteiger reagiert. Außerdem treffen in Stöckheim zwei Top-Fünf Teams aufeinander. Wir schauen auf die Partien vom kommenden Wochenende..

Für Lamme II zählt nur eines: Punkte gegen den Abstieg. Nach zuletzt sieben Niederlagen in neun Spielen droht der Abstand zum rettenden Ufer größer zu werden. Doch die Aufgabe ist denkbar schwer – der SV Kralenriede ist in starker Form und steht mit 16 Punkten auf Rang vier. Die Gäste gelten als klarer Favorit, vor allem nach dem Sieg im Pokal gegen Rot-Weiß, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen, zumal Lamme zuletzt gegen RSV Braunschweig lange mithielt.

Nach dem 7:2-Spektakel von Stöckheim hofft FT Braunschweig II auf einen weiteren Heimsieg. Mit 13 Punkten steht die Zweitvertretung stabil im Mittelfeld. Gegner Olympia Braunschweig steckt hingegen weiter im Tabellenkeller und kassierte zuletzt eine herbe 0:5-Niederlage gegen HSC Leu. Die Rollen sind klar verteilt – alles andere als ein FT-Erfolg wäre eine Überraschung.

Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld und wollen sich Luft nach unten verschaffen. Melverode-Heidberg kommt mit drei Unentschieden aus den letzten vier Spielen, während RSV Braunschweig dringend Punkte braucht, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Eine ausgeglichene Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Der souveräne Tabellenführer Rot-Weiß Braunschweig ist derzeit das Maß aller Dinge. Sieben Siege aus acht Spielen, 33:11 Tore – besser geht’s kaum. Gegen den Lehndorfer TSV II (11., 9 Punkte) geht der VfB als klarer Favorit ins Spiel. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, zumal Lehndorf zuletzt defensiv anfällig war. Auch wenn Rot-Weiß auf das Pokalaus reagieren muss.

So., 02.11.2025, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim TV Mascherode 1919 Mascherode 11:15 PUSH

Das Topspiel des Wochenendes: Der Fünfte empfängt den Zweiten. Stöckheim zeigte sich zuletzt in Torlaune (7:2 gegen Wenden II) und will den Favoriten ärgern. Der TV Mascherode reist mit breiter Brust an – das Team von Trainer Sebastian Krömke ist seit Wochen in starker Form und hat mit 33 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Für Mascherode geht es darum, Spitzenreiter Rot-Weiß Braunschweig nicht aus den Augen zu verlieren, während Stöckheim mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen könnte.

So., 02.11.2025, 12:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II HSC Leu Braunschweig HSC Leu 12:00 PUSH

Beide Teams liegen mit neun bzw. elf Punkten nur knapp über dem Strich – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Wenden II will nach drei sieglosen Partien wieder punkten, während Leu nach dem klaren Sieg bei Olympia mit Rückenwind anreist. Besonders die Defensive wird im Fokus stehen: Beide Teams kassierten bereits über 15 Gegentore.

So., 02.11.2025, 12:15 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II VfR Weddel VfR Weddel 12:15 PUSH