Tabellennachbarn in Kralenriede, Mascherode empfängt Angstgegner

Die Kreisliga startet bereits am morgigen Freitag mit dem siebten Spieltag der Saison, wenn der Lehndorfer TSV II den VfR Weddel empfängt. Am Sonntag stehen dann die übrigen sechs Partien an. Wir schauen auf die Paarungen vom Wochenende..

Lamme II gewann drei der letzten vier direkten Duelle mit Mascherode und ist so etwas wie ein Angstgegner für den Tabellenzweiten. Doch in der aktuellen Saison lief es bisher noch nicht so für die Germania. Vielleicht ist Mascherode ja ein guter Aufbaugegner.

Platz elf vs Platz eins. Damit ist schon vieles gesagt. Aufsteiger empfängt Absteiger und die Gäste sind aktuell makellos. Für die Rot-Weißen zählen nur die drei Punkte. Der Rest wäre eine Überraschung.

Bereits am morgigen Freitag empfängt der Tabellenletzte den überraschend auf Platz drei stehenden VfR Weddel. In den letzten drei direkten Duellen beider Teams fielen zusammen 22 Tore. Zuschauen könnte sich also lohnen, auch als neutraler.

Platz zehn vs Platz acht und Vahdet II hat nur einen Punkt Vorsprung, den man in der Vorwoche gegen Mascherode holen konnte. Beide Teams wollen mit einem Dreier der Abstiegszone den Rücken zukehren.

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede FT Braunschweig FT Braunschw II 14:00 PUSH

Zwei Tabellennachbarn treffen in Kralenriede aufeinander und beide Teams stehen zudem punktgleich auf den Plätzen fünf und vier. Aus den letzten sechs direkten Duellen ging nur zwei Mal FT Braunschweig als Sieger hervor. Ansonsten spielten die beiden Kontrahenten Remis.

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu SV Stöckheim SV Stöckheim 13:00 PUSH

Mit einem Remis kennen sich auch der HSC Leu und der SV Stöckheim aus. Vier Mal trafen sich die Beiden. Vier mal war das Endresultat ein 2:2. Aktuell ist Stöckheim vier Punkte vor dem Tabellendreizehnten, sodass den Gästen ein 2:2 vielleicht sogar nicht genügen würde.