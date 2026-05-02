Tabellennachbarn in Fallersleben, Aufsteigerduell in Gifhorn

– Foto: Sebastian Harbke

Am kommenden Sonntag geht es in der Landesliga Braunschweig mit vollem Programm weiter, nachdem unter der Woche einige Teams Nachholspiele absolvierten. An der Tabellenspitze hat Vorsfelde wieder alles in der eigenen Hand. Im Keller ist Vahdet im Hintertreffen und braucht Punkte..

Acosta gewann am Donnerstag das direkte Duell gegen Vahdet und holte wichtige Punkte. Nun geht es gegen Sülbeck/Immensen, gegen die man das Hinspiel klar mit 5:1 gewann. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung im Abstiegskampf.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

Fallersleben gewann drei Spiele in Serie und ist seit fünf Partien unbesiegt. So zog man an Northeim vorbei und hat zwei Punkte Vorsprung, auch wenn die Eintracht noch ein Spiel in der Hinterhand hat. In den vergangenen drei direkten Duellen konnte Northeim keinen Sieg einfahren und verlor das Hinspiel sogar klar mit 0:3.

Morgen, 15:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 15:00 PUSH

Die Freien Turner blieben in den vergangenen drei direkten Duellen ohne Sieg gegen die SVG und verloren das Hinspiel sogar klar mit 0:5. In der Liga feierten die Braunschweiger zwei Siege in Serie, während die SVG am Donnerstag das erste Spiel des Jahres verlor.

Klare Ausgangslage. Vorsfelde auf Platz eins trifft auf den Tabellenletzten SV Lengede. Das Hinspiel endete klar mit 6:0 für Vorsfelde. Außerdem ist der Tabellenführer wieder in der Pole-Position und seit acht Partien unbesiegt. Lengede hingegen holte zuletzt ein Remis. Vielleicht bringt das Rückenwind.

Kästorf feierte unter der Woche den Derbysieg gegen Gifhorn und verteidigte Platz drei. Man ist seit fünf Partien ohne Punktverlust. Germania Wolfenbüttel hingegen verlor klar gegen Fallersleben und hat sehr schlechte Karten im Abstiegskampf. Auch das Hinspiel gewann Kästorf klar mit 4:0.

Morgen, 15:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt Bovender SV Bovender SV 15:00 PUSH

Spitzenspiel in Bleckenstedt. Die Hausherren rutschten nach drei sieglosen Spielen auf Rang fünf ab, während der Bovender SV auf Rang sechs steht und die Ungeschlagen-Serie von der SVG Göttingen brach. Das Hinspiel konnte Bovenden knapp mit 2:1 gewinnen.

Im Aufsteigerduell ist Gifhorn unter Zugzwang im Titelrennen, doch auch Volkmarode braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Beide Teams werden also auf Sieg spielen. Im Hinspiel konnte nur Gifhorn punkten und mit 2:0 gewinnen.