Tabellennachbarn beim HSC Leu, Abstiegskandidaten daheim

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig geht es am Sonntag rund. Alle sieben Partien stehen am Sonntag an, wobei alle vier Abstiegskandidaten daheim gefordert sind. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 11:15 Uhr SV Stöckheim SV Stöckheim FT Braunschweig FT Braunschw II 11:15 PUSH

Stöckheim rutschte zuletzt bis auf Rang zehn ab und trifft nun auf den Tabellenvierten FT Braunschweig. Das Hinspiel konnte Stöckheim noch knapp mit 1:0 gewinnen, jetzt spricht die Form jedoch klar für die Freien Turner.

Im Duell der Zweitvertretungen trifft Wenden II auf Germania Lamme II. Das Hinspiel gewannen die Germanen klar mit 5:0. Wenden braucht noch weitere Punkte für den Klassenerhalt, wenn man nach dem Aufstieg die Klasse halten will.

Olympia trifft im Duell "David gegen Goliath" auf den Tabellenführer und heißesten Titelanwärter Rot Weiß Braunschweig. In der Vergangenheit war es oftmals ein sehr klares Duell. So gewann Rot-Weiß auch das Hinspiel mit 8:1.

Die beiden Tabellennachbarn sind durch einen Punkt getrennt. Melverode-Heidberg steht auf Platz sieben, Leu auf Rang acht. Auch das Hinspiel endete mit einem 1:1-Remis, sodass sich Zuschauer auf ein ausgeglichenes Duell freuen dürfen.

Morgen, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II SV Kralenriede Kralenriede 10:00 PUSH

Lehndorf II schoss sich in den vergangenen Wochen bis auf Rang elf hervor und hat wieder gute Karten im Abstiegskampf. Nun kommt allerdings der formstarke Tabellendritte SV Kralenriede zu Besuch. Das Hinspiel endete 3:2 für Kralenriede. Das letzte direkte Duell in Lehndorf konnte allerdings derLTSV II mit 2:0 gewinnen.

Morgen, 14:00 Uhr RSV Braunschweig RSV Braunsch VfR Weddel VfR Weddel 14:00 PUSH

RSV Braunschweig spielt bisher eine schwache Rückrunde und steht auf dem letzten Platz. Nun kommt der VfR Weddel, gegen den man im Hinspiel mit 2:5 verlor. Das letzte direkte Duell beim RSV konnte der Aufsteiger jedoch mit 6:1 gewinnen. Das war in der Pokal-Saison in der vergangenen Saison.

Morgen, 15:00 Uhr TV Mascherode 1919 Mascherode TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 15:00 PUSH