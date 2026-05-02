 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Tabellennachbarn beim HSC Leu, Abstiegskandidaten daheim

David gegen Goliath bei Olympia

von NK · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

In der Kreisliga Braunschweig geht es am Sonntag rund. Alle sieben Partien stehen am Sonntag an, wobei alle vier Abstiegskandidaten daheim gefordert sind. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Morgen, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
11:15

Stöckheim rutschte zuletzt bis auf Rang zehn ab und trifft nun auf den Tabellenvierten FT Braunschweig. Das Hinspiel konnte Stöckheim noch knapp mit 1:0 gewinnen, jetzt spricht die Form jedoch klar für die Freien Turner.

Morgen, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
11:00

Im Duell der Zweitvertretungen trifft Wenden II auf Germania Lamme II. Das Hinspiel gewannen die Germanen klar mit 5:0. Wenden braucht noch weitere Punkte für den Klassenerhalt, wenn man nach dem Aufstieg die Klasse halten will.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
15:00

Olympia trifft im Duell "David gegen Goliath" auf den Tabellenführer und heißesten Titelanwärter Rot Weiß Braunschweig. In der Vergangenheit war es oftmals ein sehr klares Duell. So gewann Rot-Weiß auch das Hinspiel mit 8:1.

Morgen, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
13:00

Die beiden Tabellennachbarn sind durch einen Punkt getrennt. Melverode-Heidberg steht auf Platz sieben, Leu auf Rang acht. Auch das Hinspiel endete mit einem 1:1-Remis, sodass sich Zuschauer auf ein ausgeglichenes Duell freuen dürfen.

Morgen, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
10:00

Lehndorf II schoss sich in den vergangenen Wochen bis auf Rang elf hervor und hat wieder gute Karten im Abstiegskampf. Nun kommt allerdings der formstarke Tabellendritte SV Kralenriede zu Besuch. Das Hinspiel endete 3:2 für Kralenriede. Das letzte direkte Duell in Lehndorf konnte allerdings derLTSV II mit 2:0 gewinnen.

Morgen, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
14:00

RSV Braunschweig spielt bisher eine schwache Rückrunde und steht auf dem letzten Platz. Nun kommt der VfR Weddel, gegen den man im Hinspiel mit 2:5 verlor. Das letzte direkte Duell beim RSV konnte der Aufsteiger jedoch mit 6:1 gewinnen. Das war in der Pokal-Saison in der vergangenen Saison.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
15:00

Mascherode auf Platz zwei ist zum Siegen verdammt, wenn man im Titelrennen noch eine Chance wahren möchte. Schon im Hinspiel ließ man beim 3:3 Punkte liegen und auch zuletzt war Vahdet II in super Form und kletterte bis auf Rang sechs vor.