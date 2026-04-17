 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Tabellennachbarn bei Leu, Kellerduell beim RSV

20. Spieltag vor der Tür

von NK · Gestern, 22:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Grothe

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KL Braunschweig
TSC Vahdet B II
Lehndorf II
Germ. Lamme II
HSC Leu

Am kommenden Wochenende startet der 20. Spieltag der Kreisliga Braunschweig. Das Kellerduell beim RSV Braunschweig ist wohl das spannendste Duell, doch auch das Aufeinandertreffen zweier punktgleicher Tabellennachbarn sorgt für Aufsehen. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Morgen, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
13:15

Melverode-Heidberg musste beim 2:6 gegen Rot-Weiß Braunschweig eine deutliche Niederlage hinnehmen und steht unter Druck. FT Braunschweig II hingegen festigte mit dem 1:0 gegen RSV Braunschweig Platz drei und will diesen nun auch auswärts untermauern.

Morgen, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
13:00

Nach dem spektakulären 5:6 gegen Vahdet II will der HSC Leu Braunschweig wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Germania Lamme II kommt jedoch ein Gegner, der zuletzt einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen Stöckheim feiern konnte und sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren möchte. Die beiden Tabellennachbarn sind aktuell punktgleich.

Morgen, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
11:15

Der SV Stöckheim musste sich zuletzt knapp mit 2:3 bei Germania Lamme II geschlagen geben und steht nun vor einer echten Herkulesaufgabe. Tabellenführer VfB Rot-Weiß Braunschweig reist nach dem überzeugenden 6:2 gegen Melverode mit viel Selbstvertrauen an und will die frisch zurückgewonnene Spitzenposition verteidigen.

Morgen, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
14:00

RSV Braunschweig – Lehndorfer TSV II
Der RSV Braunschweig wartet weiter auf wichtige Punkte im Tabellenkeller und musste sich zuletzt knapp mit 0:1 gegen FT Braunschweig II geschlagen geben. Der Lehndorfer TSV II reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem man überraschend 2:0 gegen den Tabellenführer Mascherode gewann. Aktuell sind beide Teams durch drei Punkte getrennt. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
15:00

Nach der überraschenden Niederlage in Lehndorf steht der TV Mascherode unter Zugzwang, um im Titelrennen dranzubleiben. Mit dem SV Kralenriede kommt jedoch ein direkter Konkurrent, der nach dem 3:0 gegen Wenden II ebenfalls oben dranbleiben will.

Morgen, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
11:00

Für den FC Wenden II geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte, nachdem man zuletzt deutlich mit 0:3 gegen SV Kralenriede verlor. Mit dem VfR Weddel wartet jedoch eine formstarke Mannschaft, die nach dem 2:0-Erfolg gegen SV Olympia Braunschweig weiter den Platz im oberen Drittel festigen will.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
15:00

Der Tabellenletzte SV Olympia Braunschweig musste zuletzt ein 0:2 gegen Weddel hinnehmen und benötigt dringend Punkte. Mit Vahdet II kommt allerdings eine Mannschaft, die nach dem wilden 6:5 gegen HSC Leu Braunschweig mit viel Selbstvertrauen antritt. Die Gäste sind in absoluter top Form und kletterten.