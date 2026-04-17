Tabellennachbarn bei Leu, Kellerduell beim RSV

– Foto: Jens Grothe

Am kommenden Wochenende startet der 20. Spieltag der Kreisliga Braunschweig. Das Kellerduell beim RSV Braunschweig ist wohl das spannendste Duell, doch auch das Aufeinandertreffen zweier punktgleicher Tabellennachbarn sorgt für Aufsehen. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

Melverode-Heidberg musste beim 2:6 gegen Rot-Weiß Braunschweig eine deutliche Niederlage hinnehmen und steht unter Druck. FT Braunschweig II hingegen festigte mit dem 1:0 gegen RSV Braunschweig Platz drei und will diesen nun auch auswärts untermauern.

Nach dem spektakulären 5:6 gegen Vahdet II will der HSC Leu Braunschweig wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Germania Lamme II kommt jedoch ein Gegner, der zuletzt einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen Stöckheim feiern konnte und sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren möchte. Die beiden Tabellennachbarn sind aktuell punktgleich.

Der SV Stöckheim musste sich zuletzt knapp mit 2:3 bei Germania Lamme II geschlagen geben und steht nun vor einer echten Herkulesaufgabe. Tabellenführer VfB Rot-Weiß Braunschweig reist nach dem überzeugenden 6:2 gegen Melverode mit viel Selbstvertrauen an und will die frisch zurückgewonnene Spitzenposition verteidigen.

Morgen, 14:00 Uhr RSV Braunschweig RSV Braunsch Lehndorfer TSV Lehndorf II 14:00 PUSH

RSV Braunschweig – Lehndorfer TSV II

Der RSV Braunschweig wartet weiter auf wichtige Punkte im Tabellenkeller und musste sich zuletzt knapp mit 0:1 gegen FT Braunschweig II geschlagen geben. Der Lehndorfer TSV II reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem man überraschend 2:0 gegen den Tabellenführer Mascherode gewann. Aktuell sind beide Teams durch drei Punkte getrennt. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Morgen, 15:00 Uhr TV Mascherode 1919 Mascherode SV Kralenriede Kralenriede 15:00 PUSH

Nach der überraschenden Niederlage in Lehndorf steht der TV Mascherode unter Zugzwang, um im Titelrennen dranzubleiben. Mit dem SV Kralenriede kommt jedoch ein direkter Konkurrent, der nach dem 3:0 gegen Wenden II ebenfalls oben dranbleiben will.

Morgen, 11:00 Uhr FC Wenden FC Wenden II VfR Weddel VfR Weddel 11:00 PUSH

Für den FC Wenden II geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte, nachdem man zuletzt deutlich mit 0:3 gegen SV Kralenriede verlor. Mit dem VfR Weddel wartet jedoch eine formstarke Mannschaft, die nach dem 2:0-Erfolg gegen SV Olympia Braunschweig weiter den Platz im oberen Drittel festigen will.

Morgen, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 15:00 PUSH