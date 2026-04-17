Tabellennachbarn bei Leu, Kellerduell beim RSV

Am kommenden Wochenende startet der 20. Spieltag der Kreisliga Braunschweig. Das Kellerduell beim RSV Braunschweig ist wohl das spannendste Duell, doch auch das Aufeinandertreffen zweier punktgleicher Tabellennachbarn sorgt für Aufsehen. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..
Melverode-Heidberg musste beim 2:6 gegen Rot-Weiß Braunschweig eine deutliche Niederlage hinnehmen und steht unter Druck. FT Braunschweig II hingegen festigte mit dem 1:0 gegen RSV Braunschweig Platz drei und will diesen nun auch auswärts untermauern.
Nach dem spektakulären 5:6 gegen Vahdet II will der HSC Leu Braunschweig wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Germania Lamme II kommt jedoch ein Gegner, der zuletzt einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen Stöckheim feiern konnte und sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren möchte. Die beiden Tabellennachbarn sind aktuell punktgleich.
Der SV Stöckheim musste sich zuletzt knapp mit 2:3 bei Germania Lamme II geschlagen geben und steht nun vor einer echten Herkulesaufgabe. Tabellenführer VfB Rot-Weiß Braunschweig reist nach dem überzeugenden 6:2 gegen Melverode mit viel Selbstvertrauen an und will die frisch zurückgewonnene Spitzenposition verteidigen.
RSV Braunschweig – Lehndorfer TSV II
Der RSV Braunschweig wartet weiter auf wichtige Punkte im Tabellenkeller und musste sich zuletzt knapp mit 0:1 gegen FT Braunschweig II geschlagen geben. Der Lehndorfer TSV II reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem man überraschend 2:0 gegen den Tabellenführer Mascherode gewann. Aktuell sind beide Teams durch drei Punkte getrennt. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.
Nach der überraschenden Niederlage in Lehndorf steht der TV Mascherode unter Zugzwang, um im Titelrennen dranzubleiben. Mit dem SV Kralenriede kommt jedoch ein direkter Konkurrent, der nach dem 3:0 gegen Wenden II ebenfalls oben dranbleiben will.
Für den FC Wenden II geht es im Tabellenkeller um wichtige Punkte, nachdem man zuletzt deutlich mit 0:3 gegen SV Kralenriede verlor. Mit dem VfR Weddel wartet jedoch eine formstarke Mannschaft, die nach dem 2:0-Erfolg gegen SV Olympia Braunschweig weiter den Platz im oberen Drittel festigen will.
Der Tabellenletzte SV Olympia Braunschweig musste zuletzt ein 0:2 gegen Weddel hinnehmen und benötigt dringend Punkte. Mit Vahdet II kommt allerdings eine Mannschaft, die nach dem wilden 6:5 gegen HSC Leu Braunschweig mit viel Selbstvertrauen antritt. Die Gäste sind in absoluter top Form und kletterten.