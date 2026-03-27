Tabellennachbarn am Samstag, Spitzenspiel in Göttingen

– Foto: Lea Bindewald

Am morgigen Samstag startet der 22. Spieltag der Landesliga Braunschweig mit dem Duell zweier Tabellennachbarn in Kästorf. Am Sonntag sind dann die restlichen Teams auf dem Platz, wobei Bleckenstedt und Gifhorn auswärts gefordert sind. Wir blicken auf die Spiele in der Übersicht..

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Lengede SV Lengede BSC Acosta BSC Acosta 15:00 PUSH

Platz 15 gegen Platz 13 klingt nach einem engen Duell, doch die Gäste aus Braunschweig sind klarer Favorit. Das Hinspiel gewann BSC mit 4:1, davor ging Lengede sechs Mal nicht als Verlierer vom Feld gegen Acosta. Doch zuletzt blieb Acosta vier Spiele in Serie ohne Dreier und will im Abstiegskampf wieder in die Spur finden.

Im Südniedersachsen-Duell trifft der Letzte auf den Tabellen-Achten. Das Hinspiel gewann Northeim knapp mit 1:0. Zuletzt verlor Northeim knapp gegen Kästorf, davor blieb die Eintracht sechs Spiele in Serie ohne Niederlage.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 14:00 PUSH

Bereits am Samstag trifft der Fünfte auf den Sechsten. Kästorf hat drei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger auf dem Konto. Zuletzt trennten sich die Kontrahenten zwei Mal in Serie Remis. Das Hinspiel endete 2:2. Beide Teams haben eine kleine Ungeschlagen-Serie und wollen diese natürlich nicht reißen lassen.

Göttingen 05 lädt den MTV Gifhorn zum Spitzenspiel ein. Die Gäste haben neun Punkte Vorsprung und konnten auch das Hinspiel 2:1 gewinnen. Auch zuletzt gewann Gifhorn wieder und fand nach zwei Niederlagen wieder zu alter Stärke. Göttingen 05 gewann vier der letzten fünf Ligaspiele und ist in guter Form.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt 15:00 PUSH

Im Hinspiel konnte Fallersleben ein beachtliches 0:0 holen. Die beiden vorigen direkten Duelle endeten jeweils mit einem Sieg für die Germanen. Die Gäste aus Bleckenstedt gehen natürlich als klarer Favorit in das Spiel beim Tabellen-Zwölften und wollen auch im neunten Spiel in Serie unbesiegt bleiben.

Morgen, 15:30 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw Bovender SV Bovender SV 15:30 PUSH

Platz neun gegen Platz sieben, wobei die Gäste fünf Punkte Vorsprung haben und noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die letzten drei direkten Duelle endeten Remis und vor allem zuhause spielen die Freien Turner am häufigsten Unentschieden. Die Gäste aus Bovenden wollen nach zwei Niederlagen in Serie wieder die Top-Fünf angreifen.

Vorsfelde kam im Hinspiel nicht über ein 3:3 hinaus und schaffte damals den Ausgleich erst tief in der Nachspielzeit. Am Sonntag geht der Tabellen-Erste natürlich als Favorit in die Partie gegen den Aufsteiger, der allerdings drei der letzten vier Ligaspiele siegreich gestalten konnte.