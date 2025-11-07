Tabellenmittelfeld im Fokus: Krusenbusch reist nach Lohne

– Foto: Robert Gertzen

Am Sonntag trifft Blau-Weiß Lohne in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den punktgleichen Krusenbuscher SV. Beide Teams stehen mit elf Zählern im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Hälfte herstellen.

Wenn am Sonntag Blau-Weiß Lohne den Krusenbuscher SV empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die derzeit auf Augenhöhe agieren. Beide Mannschaften stehen mit elf Punkten im Mittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems und wollen mit einem Erfolgserlebnis den Blick wieder nach oben richten.



So., 09.11.2025, 13:00 Uhr BW Lohne BW Lohne Krusenbuscher SV Krusenb. SV 13:00 PUSH

Lohnes Trainer Carsten Mirbach zeigt sich vor dem Heimspiel optimistisch: „Bis jetzt haben wir sehr intensiv und gut trainiert. Das sehr Positive ist, dass unser Kader sich immer weiter füllt. Wir hatten diese Woche endlich wieder 19 Spielerinnen auf dem Platz. Die Verletzten kommen alle wieder, die Entwicklung ist sehr, sehr positiv.“ Der Coach sieht sein Team auf einem guten Weg und kündigt an: „Wir werden das Heimspiel gegen Krusenbusch am Sonntag ganz bestimmt erfolgreich bestreiten. Wir gehen mit sehr viel Zuversicht daran.“ Auch beim Krusenbuscher SV herrscht gute Stimmung vor dem Gastspiel in Lohne. Co-Trainer Robert Gertzen erwartet eine intensive Partie, zeigt sich aber kämpferisch: „Sonntag geht es für uns nach Lohne – auf einen immer noch ungewohnten Kunstrasenplatz, auch wenn wir jetzt in Aurich und Abbehausen zweimal auf diesem Geläuf gute Leistungen gezeigt haben.“ Mittlerweile habe sich das Team an den Untergrund gewöhnt, so Gertzen: „Da hat Lohne tatsächlich den Vorteil, dass sie dort spielen und immer drauf trainieren. Aber das ist nur ein kleiner Vorteil, denke ich.“