Tabellenmittelfeld im Fokus: Krusenbusch reist nach Lohne

Am Sonntag trifft Blau-Weiß Lohne in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den punktgleichen Krusenbuscher SV. Beide Teams stehen mit elf Zählern im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Hälfte herstellen.
Wenn am Sonntag Blau-Weiß Lohne den Krusenbuscher SV empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die derzeit auf Augenhöhe agieren. Beide Mannschaften stehen mit elf Punkten im Mittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems und wollen mit einem Erfolgserlebnis den Blick wieder nach oben richten.
Lohnes Trainer Carsten Mirbach zeigt sich vor dem Heimspiel optimistisch: „Bis jetzt haben wir sehr intensiv und gut trainiert. Das sehr Positive ist, dass unser Kader sich immer weiter füllt. Wir hatten diese Woche endlich wieder 19 Spielerinnen auf dem Platz. Die Verletzten kommen alle wieder, die Entwicklung ist sehr, sehr positiv.“ Der Coach sieht sein Team auf einem guten Weg und kündigt an: „Wir werden das Heimspiel gegen Krusenbusch am Sonntag ganz bestimmt erfolgreich bestreiten. Wir gehen mit sehr viel Zuversicht daran.“
Auch beim Krusenbuscher SV herrscht gute Stimmung vor dem Gastspiel in Lohne. Co-Trainer Robert Gertzen erwartet eine intensive Partie, zeigt sich aber kämpferisch: „Sonntag geht es für uns nach Lohne – auf einen immer noch ungewohnten Kunstrasenplatz, auch wenn wir jetzt in Aurich und Abbehausen zweimal auf diesem Geläuf gute Leistungen gezeigt haben.“ Mittlerweile habe sich das Team an den Untergrund gewöhnt, so Gertzen: „Da hat Lohne tatsächlich den Vorteil, dass sie dort spielen und immer drauf trainieren. Aber das ist nur ein kleiner Vorteil, denke ich.“
Der Co-Trainer rechnet mit einem offensiv ausgerichteten Gegner: „Spielerisch erwarte ich einen Gegner, der uns fordern wird, der uns hoch anlaufen und versuchen wird, unser Spiel zu stören, um dann mit einem schnellen Umschaltspiel und zwei schnellen Flügeln zu Torchancen zu kommen.“ Dennoch sieht Gertzen seine Mannschaft gut vorbereitet: „Ich denke, dass wir dort nicht chancenlos sind, auch wenn Lohne meiner Meinung nach mehr Potenzial hat, als die Tabelle gerade aussagt. Nach dem Remis in Aurich mit einer guten Leistung und dem Sieg in Abbehausen fahren wir jetzt nach Lohne und wollen da definitiv auch gewinnen. Nach der guten Trainingswoche sind die Mädels heiß auf das Spiel.“
Mit jeweils drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen liegen beide Teams punktgleich im Tabellenmittelfeld. Während Lohne auf heimischem Kunstrasen den Vorteil sucht, will Krusenbusch seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden – mit viel Tempo, Leidenschaft und zwei Mannschaften, die beide selbstbewusst auf Sieg spielen.