Tabellenletzter sucht neuen Trainer Rücktritt nach deutlicher Niederlage

Nachdem in der vergangenen Woche Rafael da Silva und Co-Trainer Patryk Brachmann beim TSV Langenau ihre Ämter zur Verfügung gestellt hatten, wirft nun der nächste Trainer nach Informationen unserer Redaktion in der Bezirksliga Donau/Iller sein Handtuch.

Nach der herben 0:7-Pleite gegen den SV Jungingen steht der Tabellenletzte FC Burlafingen ohne Trainer da. Josip Micanovic erklärte nach Schlusspfiff in der Kabine seinen Rücktritt. Erst in diesem Sommer übernahm der 50-jährige das Amt in Burlafingen. An den vergangenen vier Spieltagen musste der FCB satte 20 Gegentore hinnehmen und holte keinen einzigen Zähler.