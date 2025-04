Tabellenletzter Herzlake und Vorletzter Surwold mit schweren Aufgaben

Erst am vergangenen Freitag konnte der Tabellenvorletzte SV Surwold sich im direkten Duell gegen den VfL Herzlake mit 3:2 durchsetzen und sich damit im Abstiegskampf zurückmelden. Für die Grün-Weißen zählt aktuell jeder Punkt, weshalb das anstehende Spiel gegen den SV Langen immens wichtig ist. Zur Realität gehört aber auch, dass das Hinspiel gezeigt hat, wie schwer es für den SV Surwold werden wird. Damals gewann Langen souverän mit 5:0. Ein solches Ergebnis wollen die Gastgeber am liebsten nicht wiederholen, da auch das Torverhältnis am Ende der Saison eine Rolle spielen kann. Langen verlor zuletzt mit 3:4 gegen den VfL Weiße Elf und will mit einem Sieg zurück in die Spur finden.