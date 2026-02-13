Tabellenkeller-Klub holt ehemalige FCZ-Spieler - Brühl rüstet nach

FC Bavois

Trainer: Bekim Uka

Zugänge:

Abgänge:

FC Biel-Bienne

Trainer: Samir Chaibeddra

Zugänge: Felix Hornung (FC Solothurn), Noah Jakob (FC Aarau), Mihajlo Veselinovic (FC Naters), Seydina Doumbia (RC Grasse/FRA), Michel Simo Fohouo (Vevey-Sports), Emmanuel Mast (FC Breitenrain)

Abgänge: Giacomo Sacino (FC Grenchen 15), Evan Rossier (AC Bellinzona), Bastien Oberli (Australien), Shaye Antoine Davies (FC Breitenrain II), Tician Tushi (FC Paradiso), Benjamin Roth (FC Courtételle), Thoma Monney (FC Bulle), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens), Helder Moises (FC Coffrane)



FC Breitenrain

Trainer: Alain Villard

Zugänge: Timo Sollberger (SC Kriens), Mark Marleku (FC Schaffhausen),

Abgänge: Paolo Arrivas (FC Langenthal), Emmanuel Mast (FC Biel-Bienne)



FC Bulle

Trainer: Jean-Philippe Lebeau

Zugänge: Thoma Monney (FC Biel-Bienne), Leandro Zbinden (FC Grand-Saconnex), Exaucé Mafoumbi (FC Stade Lausanne-Ouchy), Jashar Dema (BSC Young Boys II), Joris Correa (Vevey-Sports), Alessandro Carraturo (FC Amical Saint-Prex), Yvan Alounga (Politehnica Iasi/RUM)

Abgänge: Anthony Bürgisser (CS Romontois), Nathan Aymon (FC Savièse), Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Lucas Magina (FC La Tour/Le Pâquier), Ludovic Delley (FC Monthey), Bleron Mulliqi (SC Brühl), Aimery Pinga Maria (FC Portalban/Gletterens)



FC Grand-Saconnex

Trainer: Jean-Michel Aeby

Zugänge: Leart Zuka (Servette Genf II), Mattéo Anselme (Servette Genf II), Edgar Dos Santos Goncalves (Urania Genève Sport), Marvin Lyoth (Meyrin FC), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Kilian Pagliuca (zuletzt MSV Duisburg/DEU)

Abgänge: Jonas Mayingi (?), Jules Tomas (?), Fred Annor Mensah (Lancy FC), Yannis Sghaier (?), Mohsen Abdeljaoued (?), Marie Dan Ben El (Lancy FC), Check Adam Ouattara (?), Leandro Zbinden (FC Bulle), Sinclair Baddy Dega (Meyrin FC), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)



FC Kreuzlingen

Trainer: Kürsat Ortancioglu, Michael Pfister

Zugänge: Noé Nguy-yi (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Noah Leao Muata (FC Zürich II), Ardian Osmani (SC Brühl)

Abgänge: Lukas Zwahlen (SV Schaffhausen), Andri Zimmermann (USV Eschen-Mauren), Arbnor Hasani (SC YF Juventus), Etienne Parente (FC Gossau SG), Lars Musa (FC Amriswil)



FC Lausanne-Sport II

Trainer: Manu Hervás

Zugänge:

Abgänge: Lorenzo Bittarelli (Yverdon Sport FC), Ivan Parra (UD Almería/ESP), Ibrahim Bah Mendes (FC Stade Nyonnais)



FC Lugano II

Trainer: Andrea Vitali

Zugänge:

Abgänge: Damiano Terzi (FC Ascona), Fotios Pseftis (Alemannia Aachen/DEU)



FC Luzern II

Trainer: Michel Renggli

Zugänge:

Abgänge: Ismajl Beka (Grasshopper Club Zürich), Jasha Bracher (FC Besa Biel/Bienne), Diego Heller (SC Cham), Twain Bachmann (SC Buochs)



FC Paradiso

Trainer: Baldassare Raineri, Vincenzo Saladino

Zugänge: Eugenio Lamanna (zuletzt FC Südtirol/ITA), Tician Tushi (FC Biel-Bienne)

Abgänge: Armand Demalija (Italien), Miro Soldo (Zabbar St. Patrick FC/MAL), Shahin Edougue (FC Stade Nyonnais), Attilio Morosoli (Italien), Valentin Franco (Italien)

FC Schaffhausen

Trainer: David Sesa

Zugänge: Nick Berger (SG Barockstadt Fulda Lehnerz/GER), Mats Hanke (FC Wil)

Abgänge: Mark Marleku (FC Breitenrain), Renato Spachiou (SC YF Juventus), Granit Islami (Vevey-Sports), Altijan Istrefaj (Vevey-Sports)



FC Zürich II

Trainer: Burim Kukeli

Zugänge:

Abgänge: Noah Leao Muata (FC Kreuzlingen), Mihael Cavar (Zug 94)



SC Brühl

Trainer: Denis Sonderegger

Zugänge: Bleron Mulliqi (FC Bulle), Lavdim Zumberi (FC Feronikeli 74/KOS), Fabian Stöber (Schwarz-Weiss Bregenz/AUT), Luan Abazi (FC Wil)

Abgänge: Jean-Paul N Djoli (FC Wil), Rafael Pereira Devisate Rodrigues (Union Saint-Gilloise II/BEL), Ardian Osmani (FC Kreuzlingen), Adrian Fernandez Baumgartner (CE Sabadell B/ESP), Jonathan De Freitas (SCR Altach Juniors/AUT)



SC Cham

Trainer: Pascal Nussbaumer

Zugänge: Diego Heller (FC Luzern II), Iwan Hegglin (FC Luzern)

Abgänge: Robin Belser (SV Schaffhausen)



SC Kriens

Trainer: Michael Winsauer

Zugänge: Lorin Jetzer (BSC Young Boys II), Esey Gebreyesus (FC Aarau)

Abgänge: Timo Sollberger (FC Breitenrain), Dorde Komatovic (FC Wohlen)



Vevey-Sports

Trainer: Ali Kokollari

Zugänge: Nelo Aloise (FC Lonay), Mohamed Gassama (FC Kosova NE), Seroj Titizian (FC Kosova NE), Senad Ćosić (Neuchatel Xamax), Granit Islami (FC Schaffhausen), Achraf Chamakh (Frankreich), Edon Jusufi (FC La Sarraz-Eclépens), Noa Mateus (FC Stade-Lausanne-Ouchy II), Altijan Istrefaj (FC Schaffhausen), Fabio Pirona (FC Stade-Payerne)

Abgänge: Semih Kaan Toker (Batman Petrolspor/TÜR), Joris Correa (FC Bulle), Premtim Gashi (FC Prishtina Bern), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA), Daouda Gueye (Frankreich), Joseph Nkodo Bitobo (CS Chênois), Marvin Louisius (FC Châtel-St-Denis), Elvir Muminovic (FC Monthey), Michel Simo Fohouo (FC Biel-Bienne), Steven N'Guessan (FC Voluntari/RUM)

