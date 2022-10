Tabellenfünfter nach der Hinrunde: FCM behält in der Hektik kühlen Kopf Moosinning ist nach 2:0 in Rosenheim Fünfter

Moosinning – Die Gelb-Schwarzen belegen jetzt den fünften Tabellenplatz und können den noch ausstehenden Spielen vor der Winterpause optimistisch entgegen blicken. FCM-Coach Christoph Ball stellte sein Team auf einigen Positionen um, und so rückten Basti Lanzinger, Maxi Lechner und Florian Jakob wieder in die Anfangsformation. In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld ab, Moosinning hatte zwar mehr Spielanteile, so recht an das Rosenheimer Tor annähern konnte man sich aber nicht. Die größte Möglichkeit hatte in der 8. Minute der Gastgeber, als Luis Berkermann zentral vor dem Tor zum Abschluss kann, Keeper Aaron Siegl den Ball aber mit einer Glanztat zur Ecke lenken konnte. Auf der anderen Seite zog Maxi Lechner an der Strafraumkante ab (15.), visierte dabei aber genau Keeper Moritz Löwe an.

In der Folge tat sich auf beiden Seiten herzlich wenig, und erst nach einer halben Stunde setzte Stefan Haas Alex Auerweck ins Szene, der frei vor dem Tor noch einmal abspielen wollte, anstatt selber abzuschließen. Nur zwei Minuten später wurde Alex Auerweck von Lanzinger freigespielt, doch diese Mal jagte er die Kugel links übers Tor. In der 39. Minute durften die Gelb-Schwarzen dann aber doch jubeln. Christian Reiser wurde rechts im Halbfeld gefoult, Stefan Haas zog den Freistoß hoch vors Tor, und Johannes Volkmar köpfte zum 1:0 ein.