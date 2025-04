Tabellenführung wieder futsch – Dezimierte Dorfener nur 1:1

Im Kampf um den Platz an der Sonne hat der TSV Dorfen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den TSV Bad Endorf reichte es nur zu einem 1:1 (1:1). In der letzten halben Stunde mussten die Dorfener mit einem Mann weniger auskommen, da Torhüter Alexander Wolf nach einer Notbremse vom Feld musste.

Es begann mit einer Riesenmöglichkeit für die Gäste. Nach einem schnellen Spielzug über links stand Torjäger Jakob Trebesius plötzlich alleine vor Wolf. Der Keeper zeigte seine Klasse und konnte bravourös klären (2.). Danach verflachte die Begegnung zunächst und nahm erst nach einer Viertelstunde wieder Fahrt auf. Da war es dann Markus Mittermaier, der einem Verteidiger das Leder abnehmen konnte. Aus spitzem Winkel zielte er jedoch dann in aussichtsreicher Position rechts am Kasten vorbei (15.).

Dann aber machten es die Gäste auf der anderen Seite besser. Nach einer Flanke von Anel Salibasic stand Sebastian Brandl in der Mitte goldrichtig. Gegen seinen platzierten Kopfball hatte Wolf keine Abwehrmöglichkeit, und es stand 1:0 für die Gäste (21.).

Das wollten sich die Gastgeber so nicht gefallen lassen und schlugen prompt zurück. Nach einem Eckball von Mittermaier war in der Mitte Christopher Scott zur Stelle und machte mit seinem präzisen Kopfball in den Winkel den 1:1-Ausgleich (28) perfekt. Bad Endorfs Keeper Tobias Pappenberger war machtlos.

Mit einem Unentschieden in die Kabinen

Ein Kopfball des hochgewachsenen Christoph Ganserer hätte die abermalige Führung für die Gäste bedeuten können, aber wieder war Wolf mit einem Reflex zur Stelle (30.). Aber auch die Isenstädter hätten vorlegen können. Nach einem Gewusel im Strafraum wurde ein Schuss von Leon Eicher von der Abwehr gerade noch vor der Linie geklärt (32.). So ging es mit dem Unentschieden in die Kabine.

Am Anfang war die Begegnung recht unspektakulär, artete dann aber zu einem richtigen Schlagabtausch aus, was die 280 Zuschauer begeistert haben dürfte. Bad Endorf war ein ebenbürtiger Gegner, was ihr zehnter Tabellenplatz nicht unbedingt vermuten ließ. Die Hartl-Mannen machten sich das Leben oft selbst schwer. Sie leisteten sich immer wieder leichtsinnige und so nicht bekannte Abspielfehler, und so kamen die Gäste immer wieder ins Spiel.

Rote Karte wegen Notbremse

Diese Unkozentriertheiten setzten sich auch in den zweiten 45 Minuten fort. Nach einem rüden Foul von Salibasic an Torjäger Alois Eberle sah der Gästespieler nur Gelb. Eine Zeitstrafe wäre angebrachter gewesen (53.). Dann der Paukenschlag. Nach einem missglückten Abwehrversuch von Wolf kam er zu spät. Beim Zurücklaufen holte er den Stürmer von den Beinen. Klare Sache für Schiedsrichter Simon Küblböck: Rot wegen einer Notbremse (55.).

Jetzt lag der Vorteil bei den Gästen. Klare Möglichkeiten ihrerseits blieben Mangelware. Im Gegenteil. Dorfen leistete aufopferungsvolle Abwehrarbeit und versuchte sich mit weiten Abwehrschlägen immer wieder zu befreien. Sie setzten trotz Unterzahl immer wieder Nadelstiche. Nach einem schnellen Konterangriff lief Eberle alleine auf Pappenberger zu, fand in ihm aber seinen Meister (75.). Das hätte die Führung sein müssen.

Schiedsrichter im Mittelpunkt

Dann stand wieder Schiri Küblböck im Mittelpunkt und zog sich den Ärger der Dorfener Fans zu. Er ahndete ein klares Foul an Gerhard Thalmaier nicht und zeigte ihm sogar noch Gelb wegen einer vermeintlichen Schwalbe (76.). Auch übersah er kurze Zeit später ein aus TSV-Sicht klares Handspiel eines Verteidigers in Strafraum. So blieb es bis zum Ende beim doch leistungsgerechten Unentschieden.