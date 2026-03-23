„Tabellenführung verteidigt" – Moorenweis gewinnt gegen Eichenau

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis hat seine Tabellenführung mit einem 3:1 (2:1)-Derbysieg gegen den FC Eichenau verteidigt. Dabei legte der Favorit los wie die Feuerwehr: Schon in den ersten drei Minuten erspielte sich die Elf von Trainer Sebastian Baumert drei hochkarätige Chancen, einmal rettete bei Eichenau die Latte.

Nach dieser Drangphase kam der Tabellenvorletzte besser ins Spiel – und überraschte sogar mit der Führung. Nick Sander traf zum 1:0 (8.) für die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmeiser. Moorenweis brauchte einen Moment, um sich davon zu erholen, antwortete dann aber konsequent. Nach einem Freistoß stand Sebastian Bonfert im Strafraum blank und köpfte zum 1:1 ein (23.). Von da an übernahm der Spitzenreiter mehr und mehr die Kontrolle. Noch vor der Pause drehte Moorenweis die Partie: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Elias Dietrich den Elfmeter sicher zum 2:1 (41.).