Tabellenführung verteidigt. Bleckenstedt gewinnt trotz Chancenwucher

Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle und gingen bereits in der 13. Minute durch Rico-Rene Frank in Führung. Trotz zahlreicher Chancen – unter anderem traf Andrea Rizzo gleich dreimal Aluminium – blieb es lange beim knappen Vorsprung. Kurz vor der Pause erhöhte Thomas Sonntag (40.) auf 0:2, ehe derselbe Spieler direkt nach Wiederanpfiff zum 0:3 traf (46.).

Wolfenbüttel nutzte jedoch eine Unachtsamkeit in der Bleckenstedter Defensive und kam durch Maurice Marx (51.) zum 1:3-Anschlusstreffer. Doch die Antwort der Blau-Gelben ließ nicht lange auf sich warten: Erneut war es Rico-Rene Frank (62.), der den alten Abstand wiederherstellte. Die Hausherren gaben sich zwar nicht auf und verkürzten durch Tom Krömer (69.) noch einmal, doch Andrea Rizzo belohnte sich in der 79. Minute für seinen unermüdlichen Einsatz und setzte mit dem Treffer zum 2:5 den Schlusspunkt. Rico-Rene Frank, Thomas Sonntag und auch Andrea Rizzo stehen nun alle bei beeindruckenden vier Saisontoren.

Trainer Gökhan Arikoglu zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, mahnte aber auch:

„Wir machen vieles schon richtig gut und die Ergebnisse sprechen für uns. Dennoch wünsche ich mir in Drucksituationen mehr Spielkontrolle und Ruhe am Ball. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, können wir solche Spiele noch früher entscheiden.“

Mit nun vier Siegen aus vier Ligaspielen und insgesamt sechs Erfolgen am Stück reist Bleckenstedt mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Wochen. Dort warten mit dem SSV Vorsfelde und den Freien Turnern Braunschweig allerdings zwei "echte Härtetests", wie Arikoglu findet. Auf der anderen Seite muss der punktlose Aufsteiger aus Wolfenbüttel am Sonntag zum nächsten Spitzenteam nach Bovenden reisen.