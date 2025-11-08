Tabellenführung verteidigt

Bei bestem Fußballwetter traf Germania auf Polonia, die mit ca. 16 Spielern stark aufgestellt und hochmotiviert ins Spiel gingen. Schon früh zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, das Spiel zu bestimmen – ein intensiver, hitziger Beginn!

Bereits in der 2. Minute sorgte Sabit Alimanovic für den perfekten Start und traf eiskalt zum 0:1. Doch Polonia ließ nicht locker und belohnte sich in der 21. Minute mit dem 1:1-Ausgleich.

Germania reagierte sofort: Nur zwei Minuten später (23‘) stellte erneut Sabit Alimanovic mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her – 1:2!

Das war der Moment, in dem Germania richtig ins Rollen kam.

In der 30. Minute fasste sich Patoo ein Herz und schoss sein Team überraschend zum 1:3. Wenig später eroberte wieder Patoo den Ball in der Defensive, leitete blitzschnell den nächsten Angriff ein und Sabit Alimanovic vollendete eiskalt zum 1:4 (34‘).

Halbzeitstand: 1:4 – Germania mit starker Vorstellung! 💪

Zweite Halbzeit – Kontrolle, Teamgeist und Torinstinkt

Polonia kam mit frischem Wind aus der Kabine, doch Germania ließ sich davon nicht beirren. Das Team spielte konzentriert, geduldig und zielstrebig nach vorne.

Wieder war es Sabit Alimanovic, der mit Treffern in der 38., 50. und 58. Minute seine Ausnahmestellung unter Beweis stellte – sechs Tore in einem Spiel! 🔥

Rafael traf in der 41. Minute und löste damit bei sich selbst sichtliche Erleichterung und Freude aus – ein emotionaler Moment!

Den Schlusspunkt setzte schließlich Fatih Demirbag in der 70. Minute mit dem 3:9-Endstand.

Fazit:

Trotz eines engagierten und breiten Kaders von Polonia ließ Germania keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag das bessere Team war.

Mit Leidenschaft, Spielfreude und enormem Teamgeist siegte Germania verdient mit 3:9 und bleibt damit weiterhin Tabellenführer und ungeschlagen!