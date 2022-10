Tabellenführung nach Derbysieg! JFV schlägt BSG Chemie 3:0!

Es war ein schweres Stück Arbeit für den neuen Tabellenführer JFV Neuseenland am Sonntagvormittag. Die BSG drückte von Anfang an mit viel Volumen. Wir spielten wieder einfach und versuchten schnell in die gefährliche Zone zu kommen. Hier war es Ziel, vor allem im Strafraum abzuschließen, da die BSG im Tor durchaus stark besetzt war. Dies glückte beeindruckend, denn alle 3 Tore wurde aus Kurzdistanz erzielt. Nach 16 Minuten traf Ali Ghemari mit vollem Einsatz aus 6m ins Netz. In der Folge trotzdem starkes Aufbäumen der Gastgeber. Wir versuchten geschlossen zu verteidigen und gezielt auf fremden Platz Stiche zu setzen. Die Angriffe der BSG sahen zeitweise ansehnlich aus, verflachten aber - bis auf ein Schuss, den Schlussmann Markus Blanke hielt - im letzten Drittel. Wir blieben viel schuldig. Zu umständlich und teilweise viel zu viele Abspielfehler prägten unser Spiel. Aber wir wollten das 0:2. So war es Linus Leinung der eine starke und schnelle Kombi einschob. Perfekt dazu kurz vor der Halbzeit.

Die zweite Halbzeit dann zerfahren. Wir kompakt und mit 2:0 vorn. Chemie mit 0:2 hinten aber zumindest durchaus ordentlicher Spielweise. Manch ein Zuschauer nannte es brotlose Kunst. Hier nur noch die Fakten der 2. Halbzeit: TOOOR Linus Leinung in der 80. - SACK ZU! Chemie zuvor mit einer Großchance. Final ein souveränes Ergebnis. Dazu keine Karte und maximale Wechsel. Insgesamt ein TOP Derby für den JFV.

Am Nachmittag dann noch die Info vom Sportgericht:

Wertung Auerbach - JFV U19. 0:2!

6 Spiele - 6 Siege!

Weiter so!