Tabellenführung erfolgreich verteidigt - SV Union Lohne siegt weiter

Die Erste Mannschaft hat das erwartet schwere Derby gegen den SV Olympia Laxten am Ende klar mit 3:0 gewonnen und damit die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Trotz einiger personeller Rückschläge zeigte das Team eine starke Leistung und konnte sich wichtige drei Punkte im Kampf um die Meisterschaft sichern.

Bereits zu Beginn der Partie zeichnete sich ab, dass es ein intensives Spiel werden würde. Die Erste hätte frühzeitig in Führung gehen können, ließ Chancen ungenutzt. In der 37. Minute war es dann soweit: Nach einem Fehler des Laxtener Torwarts erzielte Brode die verdiente 1:0-Führung. Beim Gegentreffer sah der Keeper alles andere als gut aus, was Brode eiskalt ausnutzte. Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.