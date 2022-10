Tabellenführung ausgebaut bei Derbysieg

Der zweite Abschnitt begann wie der Erste endete: Kaum spielerische Höhepunkte auf beiden Seiten, jedoch auch keine Unsportlichkeiten wie in Vergangenheit öfters geschehen. Irgendwie fehlte das “Feuer”, beiden Mannschaften merkte man an, keine Fehler machen zu wollen. In der 68. Spm bekamen wir einen Freistoß kurz vorm Strafraum zugesprochen. M. Penz nahm sich der Sache an. Den in die Torwartecke geschossenen Ball ließ der Gästekeeper unterm Körper durchrutschen und zur Freude des Heimpublikums stand es 2:1! Nun bäumte sich Klettwitz nochmal auf, einen Schuss konnte F. Gautsch gerade so zur Ecke klären. in der 82. Spm konnten die Gäste im Aufbauspiel gestört werden, plötzlich ging es viel zu schnell für die Gästedefensive und M. Penz markierte das 3 zu 1 mit seinem neunten Saisontreffer. War das die Vorentscheidung? Ja, jedoch wurde es nochmal eng, nachdem A. Krüger in der 88. Spm mit Gelb/Rot nach Foul im Mittelfeld vom Platz musste. Klettwitz hatte aber nicht mehr viel entgegen zu setzen. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der souveräne Referee ab und der Jubel der Gastgeber war groß. Fazit: Kein Spiel für Fußballästheten, aber die drei Punkte bleiben “Auf Siedlung”. Damit wurde die Tabellenführung auf fünf Punkte ausgebaut.

Das nächste Punktspiel bestreiten wir am 23.10.22 um 15 Uhr auswärts beim Tabellenelften, dem Senftenberger FC. Gespielt wird auf Kunstrasen im Michael-Bautz-Sportpark