Tabellenführung ausgebaut

Erst beobachtete ich die B Jugend von Coach Hohenester, dann die Erste und dann waren wir dran. So lobe ich mir einen Sonntag.

Kathi war beim Antn-Essen, was bedeutet, dass ich alleine beim Burger King für kulinarische Verwüstung sorgen musste. Sollte fehlerfrei funktionieren.

Nach dem ''Betriebsunfall'' in Essenbach - deren Pizza ich sehr gerne lobend erwähne, wurde es nun Zeit zum ersten von 3 Spitzenspielen vor dem Winter.

Edi Tinis musste leider absagen aufgrund gesundheitlicher Probleme - gute Besserung Käptn.

Für ihne sollte Simon Abstreiter auf der Sechserposition herumwirbeln.

Alex Rumpler rasierte sich seinen Flaum über der Lippe ab und ist nun nur noch durch eine tiefere Stimme von einem 12 jährigen Knaben zu unterscheiden.

Jetzt hat bloß noch Vini einen Schnauzer - der Junge zieht es einfach durch.

In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ohu zeigte sehr viel Laufarbeit vor allem im Mittelfeld und machte uns das Leben alles andere als einfach.

Ramadan hatte dann eine gute Chance aber der Lupfer ging knapp am Tor vorbei.

Dann hatten Lukas und Philipp eine Idee und spielten einen feinen Doppelpass. Lukas kam zum Abschluss, dieser aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Viel geschah nicht mehr und es ging mit einem 0:0 in die heiligen Hallen.

In der zweiten Halbzeit sah man, dass Ohu dem hohen Tempo der ersten Halbzeit Tribut zollen musste.

So brauchte es nur ein paar Minuten und Dine Halili zauberte einen Sahneball aus seinem 39 jährigen Fußgelenk. Ramadan nahm dieses feine Bällchen an und jagte ihn mit links ins kurze Eck.

Was Dine in diesem Alter noch auf den Platz bringt ist Wahnsinn und da muss man wirklich Respekt zollen.

Vor zwei Wochen spielte er 180 Minuten!!!

Jetzt schien der Bann gebrochen und die Einsenbahner waren feldüberlegen.

Es dauerte aber bis zur 71. Minute ehe Deniz Kutlu das 2:0 markieren konnte und bei allen Beteiligten den Puls etwas herunterbrachte.

Jetzt begann mal wieder der Zeit der völligen Chancenverschwendung.

Erst Phil mit einem Zirkler, den der Keeper entschärfen konnte. Lukas, der den Ball freistehend über die Latte jagte. Ihor, der einen Schuss um Millimeter am langen Pfosten vorbeisetzte.

Ja..das Spiel hätte längst entschieden sein müssen, aber so blieb es bis zur letzten Sekunde spannend, da Meisenhälter eine Unachtsamkeit ausnutzen konnte.

BJ Petra und HJ Heini zuckten zusammen und irgendwo fiel eine Currywurst vom Teller.

Alex Rumpler, der Schokohase vom Brandt durfte dann vor der Abwehr noch Staubsauger spielen.

Flo Markl wäre auch fast nochmal rangekommen...wie ein Terrier der Typ.

Aber ja..es hat gereicht.

10 Punkte Vorsprung, weil die Verfolger Federn ließen.

Jetzt gilt es mehr als konzentriert noch gegen Schönbrunn und Altdorf zu bestehen - und das werden wir..

Und wer weiß, lasst uns einfach träumen.

Eiso..Pfiad eich ihr Knedl