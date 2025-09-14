Tabellenführung ausgebaut

Zuvor gab es Burger King Nahrung bei mir - Hardey hat sich den Burger selbst gemacht. Kathi grillte und Alfred schnupfte (alles Gute zum Geburtstag)

Nach einem rotzigen 9 gegen 9 Sieg am vergangenen Wochenende kam es nun zum ersten Showdown der Saison. Der ungeschlagene Tabellenzweite aus Bayerbach wollte das erste Team sein, das die Eisenbahner schlägt.

Dann jedoch nahm Pascal Gabriel eine Schlüsselposition ein und öffnete für die Squad.

Schlüssel sind aktuell Mangelware weshalb die Vereinshooligans bis kurz vor Spielbeginn der Ersten vor verschlossenen Türen standen.

Die Erste konnte nach Rückstand noch einen Punkt holen und Ihor dort sein Debut feiern.

Nun aber ging es ins absolute Spitzenspiel gegen Bayerbach. Schönes Wiedersehen mit deren Coach Voichtleitner, den ich ewig nicht mehr getroffen habe.

Es war wie so oft...wir übernahmen sofort das Zepter und waren den Gästen haushoch überlegen ohne jedoch zwingend vor dem Tor zu sein.

Sause Susi hat im kompletten Spiel einen richtigen Torschuss entschärfen müssen, soviel zu den Offensivaktionen der Bayerbacher.

Auch dieser Bericht kann nicht lang werden, weil das Spiel nicht viel gab außer: Die 09er spielen, die Gäste sind dabei.

Auf der Bank sah es aus als hätte Alex Rumpler nicht richtig abgeschüttelt oder ein Getränk verschüttet.

Sehr gefreut hat mich, dass Nico Tiefenbeck für dieses Spiel vorbeigekommen ist..geiler Typ!

Auch Robin Schinko hat es sich nicht nehmen lassen an diesem Tage beizuwohnen...hat mich auch sehr gefreut

Zur Halbzeit jedoch stand es nur 0:0 und man konnte mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden sein.

In der zweiten Halbzeit sollte dann der Vanilla Ninja Vale ran und bedankte sich mit dem Siegtreffer...geiler Gnom!

Vini jr. wurde eingewechselt und hat in seiner ersten Aktion den Gegner ausgewechselt (gute Besserung, das sah wirklich nicht gut aus - War ein Pressball und den Gegner überschlug es)

Phil Angulanza zog dann noch einen Lauf an...der Gegner aber auch.

Es geschah nicht mehr viel und die Eisenbahner sind nun klarer Tabellenführer.

Lukas Summer ließ dann seine engelzarte Stimme zum feiern erklingen.

Im Anschluss gab es von BurgerMe Burger und Fingerfood..und lecker Bierchen welche wir uns schmecken ließen.

Jetzt gilt es aber auch den Blick nach vorne zu richten und gegen Bruckberg mit vollster Konzentration zu bestehen.

Adios!