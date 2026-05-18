Tabellenführer zu stark für Böckingen

Der SC Böckingen musste sich zuhause dem Tabellenführer SSV Auenstein mit 0:2 geschlagen geben. Trotz einer kämpferisch starken Leistung der Gastgeber war der Sieg der Gäste am Ende verdient und über weite Strecken ungefährdet. Vor allem defensiv präsentierte sich der Spitzenreiter äußerst stabil und ließ nur wenige Möglichkeiten zu.

In den ersten zehn Minuten begegnete Böckingen dem Tabellenführer auf Augenhöhe und machte dem Favoriten das Leben schwer. Doch mit dem ersten Treffer übernahm Auenstein endgültig die Kontrolle. In der 11. Minute spielte Robin Haradinaj einen starken Steckpass durch die Defensive des SC. Frederik Rast kam an den Ball und scheiterte zunächst noch an Lars Garbe, doch der Abpraller landete erneut bei Haradinaj, der eiskalt zum 0:1 einschob.

Dabei begann die Partie aus Sicht des SC Böckingen durchaus vielversprechend. Direkt nach dem Anpfiff setzte der Gastgeber das erste Ausrufezeichen: Erion Uka spielte den Ball beim Anstoß auf Niklas Ülzhöfer, der sofort einen langen Ball hinter die Abwehrkette schlug. James Bairstrow erlief den Pass, flankte direkt in die Mitte, wo David Eidecker per Kopf zum Abschluss kam. Doch SSV-Keeper Nils Lanzinger war früh zur Stelle und verhinderte den schnellen Rückstand.

Danach kontrollierte der SSV Auenstein zunehmend das Spielgeschehen und gab die Spielkontrolle bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Böckingen kämpfte leidenschaftlich, fand offensiv aber kaum Wege durch die kompakte Defensive des Tabellenführers.

Auch nach der Pause blieb Auenstein die spielbestimmende Mannschaft. In der 60. Minute wurde es nach einem Freistoß von Ulac Uzun gefährlich. Der Ball ging unter der Mauer hindurch und sprang unangenehm auf, doch Lars Garbe reagierte stark und klärte zur Ecke.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 77. Minute. Domenico Ciccarello setzte sich stark über außen durch, zog in die Mitte und legte clever zurück auf den frei stehenden Borban Zdjelar. Dieser blieb ruhig und schob den Ball platziert zum 0:2 ins Netz.

Nur wenige Minuten später hätte Auenstein sogar noch erhöhen können. Erneut war Domenico Ciccarello durchgebrochen, scheiterte diesmal jedoch im Eins-gegen-Eins an Lars Garbe, der seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel hielt.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SSV Auenstein, der damit einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft macht. Zwei Spieltage vor Schluss liegt der Spitzenreiter nun vier Punkte vor der Sport-Union Neckarsulm II, die allerdings noch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Relegation hat sich der SSV durch den Erfolg jedoch bereits gesichert.

Für den SC Böckingen heißt es trotz der Niederlage, den Blick nach vorne zu richten. Gegen den Tabellenführer zeigte die Mannschaft eine aufopferungsvolle Kampfleistung, auf der sich für die kommenden Aufgaben aufbauen lässt. Die wichtigen Punkte müssen letztlich gegen andere Gegner geholt werden.

Ausblick:

Der SC Böckingen hat am kommenden Samstag spielfrei und greift erst wieder am Samstag, den 30.05., um 17 Uhr gegen den TV Flein II ins Geschehen ein.

Der SSV Auenstein empfängt bereits am Donnerstagabend um 19:30 Uhr die Aramäer Heilbronn II und möchte dort den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen.